Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в праздничные дни

Алматы. 6 мая. Kazakhstan Today – Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев 7-9 мая 2019 года, передает Kazakhstan Today.

"В ближайшие трое суток погода порадует казахстанцев. Под влиянием антициклона все дни ожидаются теплыми и без осадков. Днем воздух в северных, центральных, восточных и южных областях прогреется до плюс 22-28 градусов по Цельсию, местами и до плюс 30-33 градусов", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юго-востоке, наконец-то, прекратятся дожди, и температура также повысится. Лишь в западных областях с атмосферными фронтами ожидаются кратковременные дожди с грозами, но и здесь не холодно, днем предполагается плюс 20-25 градусов по Цельсию, местами 26-31 градус по Цельсию.

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