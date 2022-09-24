Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Погоду на большей территории Казахстана по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-востоке страны сохраняются дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на юге, востоке Актюбинской области, северо-западе, севере, востоке Абайской области, в центре Павлодарской области, в восточной половине Карагандинской области, на юге, востоке Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части Костанайской, Алматинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в десяти областях.