10.05.2023, 08:13 141696
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в среду
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В большинстве регионов Казахстана в среду, 10 мая, ожидается погода без осадков. В ряде областей синоптики прогнозируют усиление ветра и туман.
На западе, северо-западе, севере Казахстана с прохождением ложбины циклона и связанными с ней фронтальными разделами пройдут дожди с грозами, на северо-западе - временами сильные. На остальной территории страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром на севере - туман, днем на северо-западе - град", - сообщает РГП "Казгидромет".
Ночью на западе, севере Актюбинской области, днем в центре, на севере Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере Костанайской области, на северо-западе Северо-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
В центре, на юге Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылординской области, на севере Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +21, +23 °C, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
В Алматы: переменная облачность, температура днем +27, +29 °C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
В Шымкенте: переменная облачность, +31, +33 °C, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
Также синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях в Абайской и Восточно-Казахстанской областях.
В частности, в Семее, Усть-Каменогорске, Риддере в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени.
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11.05.2023, 15:38 3411
КМГ направил в Жанаозен новых экспертов - выявлено 130 фактов нарушений
На сегодня проанализировано 2150 обращений
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Жанаозен. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Состав рабочей группы "КазМунайГаза" в Жанаозене пополнили эксперты в области промышленной безопасности, экологии и СЭС.
Речь идет о сотрудниках Комитета промышленной безопасности МЧС РК, Комитета экологического регулирования и контроля МЭиПР РК, а также Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК. Эксперты будут проводить проверку в зависимости от направления, на котором они специализируются", - сообщает пресс-служба компании.
На сегодня проанализировано 2150 обращений, которые разделены на 5 основных категорий:
- производство/закупки/снабжение;
- человеческие ресурсы;
- социальные вопросы;
- охрана труда;
- прочее.
В частности, выявлены факты недоработок по путевым листам в транспортных структурных подразделениях. Для решения данных проблем планируется выработать системные меры по контролю за эффективным использованием собственного транспорта и спецтехники.
Также рабочая группа планирует улучшить процесс подземного ремонта скважин и в связи с этим проводит детальный анализ с использованием первичных журналов, датчиков нагрузки на крюк и видеоматериалов.
Кроме того, выявлены факты нарушений при трудоустройстве в штат ОМГ, в частности с использованием возможных фиктивных сертификатов, свидетельств об обучении в местных учебных заведениях. Материалы по данному вопросу были направлены в прокуратуру Жанаозена", - говорится в информации.
Во время проверки найма персонала по узким специальностям также выявлено, что из принятых 238 человек около 50 работников трудоустроены не по профессии либо впоследствии были переведены на другие должности.
Всего госинспекторы зафиксировали более 130 фактов нарушений трудового законодательства в ОМГ и подрядных организациях.
Напомним, 20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа, которая проводит анализ деятельности нефтедобывающих предприятий города. В нее вошли 33 различных специалиста во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым.
22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.
29 апреля стало известно, что Генеральная прокуратура Республики Казахстан изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз".
5 мая в Жанаозене представители специальной рабочей группы во главе с заместителем председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым провели встречу с руководителями порядка 30 предприятий города.
В среду, 10 мая, группа безработных граждан устроила акцию протеста перед акиматом Жанаозена, объявив о намерении вести "голодовку" до тех пор, пока их не трудоустроят в нефтегазовую отрасль.
Забастовку прокомментировал глава Жанаозена Айбек Косуаков на своей странице в Facebook. Он отметил, что трудоустроить одномоментно всех в нефтегазовую отрасль невозможно, необходимо использовать все возможные варианты трудоустройства предлагаемые государством.
Однако, к сожалению, некоторые из наших граждан не хотят прислушиваться к этим словам. Мы не можем в ущерб людям, спокойно ждущим своей очереди на трудоустройство в рамках действующего алгоритма, трудоустроить тех, кто выходит протестовать перед акиматом. Это нечестно и несправедливо", - написал аким города.
Он напомнил, что была предложена альтернатива - трудоустроиться на работу в рамках проекта "Жұмыс жасаймын" с зарплатой от 140 до 280 тысяч тенге, с обширным списком вакансий, для большинства из которых не обязательно наличие высшего образования, и спокойно ждать своей очереди в нефтегазовый сектор.
11.05.2023, 13:40 18081
В Алматы задержан находящийся в международном розыске за экономические преступления участник ОПГ
Ущерб государству составил 514,6 млн тенге
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Алматы. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За совершение экономических преступлений задержан находящийся в международном розыске активный участник преступной организации, причинившей государству ущерб на сумму свыше полумиллиарда тенге.
26 апреля 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований по Алматы при координации прокуратуры Алматы задержан Ж.Р.К., находившийся в международном розыске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 262, часть 2, и 216, часть 3, УК РК. Ущерб государству от преступной деятельности составил свыше полумиллиарда (514,6 млн) тенге", - проинформировали в прокуратуре Алматы.
Сообщается, что "указанный гражданин в составе организованной преступной группы выписывал недобросовестным предпринимателям фиктивные счета-фактуры за несуществующие услуги и работы".
С санкции следственного суда он содержится под стражей, проводятся необходимые следственные действия", - добавили в ведомстве.
11.05.2023, 12:49 23566
Критика ОСИ: в Казахстане до конца года планируют принять новый закон
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената парламента Маулен Ашимбаев прокомментировал журналистам вопрос совершенствования механизмов управления жилыми домами. Он сообщил, что новый закон по объединению собственников имущества (ОСИ) планируют принять до конца этого года.
Напомним, вопрос был поднят после критики реформы ОСИ президентом Казахстана. Принято решение по разработке нового пакета законодательных поправок, которыми будут предусмотрены дополнительные механизмы управления жилыми домами в целях обеспечения жильцов качественными и прозрачными услугами.
Маулен Ашимбаев отметил, что ОСИ недостаточно эффективно работает.
Есть поручение президента, думаю, мы вернемся к этому законопроекту. Наверное, мы должны будем какие-то вещи изменить. Но что изменить - надо советоваться с жильцами, общественными активистами и принимать в этот раз какую-то форму управления жилыми домами, которая оказалась бы эффективной. Уже у нас нет права на следующую ошибку", - сказал Маулен Ашимбаев.
По его словам, новый закон должны принять до конца года.
11.05.2023, 12:07 28871
В DamuBala прокомментировали сообщения о дополнительном взимании денег за посещение секций
В среднем на одного ребенка в месяц выделяется по 20 000 тенге
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В DamuBala напомнили, что с законных представителей детей не должны взиматься дополнительные платы за посещение детьми кружков по программе подушевого финансирования.
В редакцию "Рухани болашак" все чаще поступают вопросы от законных представителей о взимании дополнительных плат за посещение детьми кружков по программе подушевого финансирования. За посещение вашими детьми кружков государство уже платит", - сказано в сообщении.
Согласно методике подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций акиматом возмещаются следующие расходы:
-заработная плата педагогов/тренеров;
-текущие расходы по обеспечению имущества поставщика (аренда, коммуналка и иные расходы);
-расходы на осуществление работы поставщика (расходы на материалы, которые обязан обеспечить поставщик, такие как мольберт, индивидуальные коврики, столы-стулья, карандаши и т.д.).
Отмечается, что в среднем на одного ребенка за месяц выделяется по 20 000 тенге.
Согласно правилам, ребенок может посещать 8 или 12 занятий (в зависимости от нормы, утвержденной методикой). Дети до 10 лет посещают занятия продолжительностью 60 минут как минимум. Дети от 10 лет посещают занятия продолжительностью 90 минут как минимум.
После получения ваучера вам надо в течение 10 рабочих дней предоставить поставщику ряд документов (удостоверение личности законного представителя, форму 027/у на ребенка, свидетельство о рождении ребенка и его фото 3х4) для заключения договора и активации ваучера. У вас есть 2 бесплатных пробных занятия до заключения договора с поставщиком для определения, хочет ли ваш ребенок посещать эти занятия. В течение 10 рабочих дней, если вы не заключите договор, ваш ваучер аннулируется", - разъяснили в DamuBala.
Акиматы возмещают расходы по посещению ребенка за месяц по утвержденному представителем ребенка табелю, поэтому за достоверность заполняемых табелей отвечают родители. Также родители самостоятельно должны следить за качеством проводимых занятий.
Предварительно вы ничего платить тоже не должны. Мы же всегда следим за осуществлением государственных творческого и спортивного заказов и готовы оказать вам любую методическую помощь", - обратились разработчики.
11.05.2023, 11:20 79151
Эксперты прокомментировали обстоятельства нападения на защитников девушки в Алматы Эксклюзив КТ
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты прокомментировали журналисту Kazakhstan Today обстоятельства нападения на защитников девушки в Алматы.
К сожалению, вот эта безнаказанность домашних абьюзеров, которые считают, что женщина его собственность, что кулаками можно решить любую проблему, "воспитать" любую женщину, она выливается на улице постоянно, систематически. Абьюзеры, которые привыкают повседневно избивать своих жен, они, естественно, привыкают совершать преступления и совершают их уже в обществе", - заявила руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова.
Она подчеркнула, что должна быть нулевая терпимость к насилию.
Судя по всему, молодые ребята как раз с такими взглядами. И им неприятно было видеть, что избивают женщину. Хотели заступиться. К сожалению, пострадали очень сильно. Все потому что безнаказанность. Если бы у нас очень жесткие были законы по насилию в принципе, вообще по преступления против личности, такого бы не было", - добавила эксперт.
Также инцидент прокомментировал руководитель LIBERTAS LAW юрист Александр Баранов.
По словам эксперта, произошедшее является преступлением против общественного порядка и безопасности.
Полиция правильно квалифицировала его по статье 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Хулиганство). Согласно данной статье, хулиганство - это умышленные действия, направленные на нарушение общественного порядка, сопровождающиеся насилием или угрозой насилия", - отметил эксперт.
В данном случае, подчеркнул юрист, мужчина избивал девушку, что уже является насилием, и молодые люди, которые заступились за девушку, стали жертвами насилия со стороны мужчины и его друзей.
Это является хулиганством, и виновные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул юрист.
Александр Баранов отметил, что максимальное наказание, которое может грозить хулиганам, зависит от степени тяжести их действий, а также от наличия аггравирующих и смягчающих обстоятельств.
В соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан за хулиганство может быть назначено лишение свободы на срок до трех лет или принудительные работы на срок до двух лет", - проинформировал эксперт.
Кроме того, юрист уточнил, что статья "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья" (статья 121 Уголовного кодекса Республики Казахстан) предусматривает более высокие наказания, чем статья "Хулиганство".
Эта статья применяется в случаях, когда человек причиняет другому насилие, которое не наносит ущерба здоровью или жизни, но может вызвать душевную боль или другие негативные последствия", - заявил юрист.
По словам Александра Баранова, максимальное наказание за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, составляет до 5 лет лишения свободы.
Если жертва теряет зрение на один глаз, слух на одно ухо, речь или орган, то максимальное наказание может составлять до 7 лет лишения свободы. При привлечении к ответственности по данной статье суд будет учитывать все обстоятельства произошедшего, включая степень вины виновных, характер и длительность насилия, наличие аггравирующих и смягчающих обстоятельств и так далее", - пояснил специалист.
Также, отметил он, если насилие было направлено против группы людей по признакам национальности, религии, политических убеждений и так далее, то наказание может быть увеличено в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан.
На данный момент задержаны трое подозреваемых. Двоих, которых не смогли найти, продолжают разыскивать.
По мнению второй стороны, следственные действия оставляют желать более быстрого развития. С момента происшествия прошло уже две недели и должного прогресса не наблюдается, так сообщили представители пострадавшей стороны.
Напомним, инцидент произошел в конце апреля в центре Алматы. Очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодого человека. Пятеро нападавших сбили с ног молодых людей и добивали лежащих на земле парней. Трое молодых людей получили травмы.
Родственники пострадавших намерены добиваться справедливого наказания для всех участников драки. Парню, который получил серьезную травму глаза, сделали сложнейшую операцию. Он находится в больнице.
В полиции говорят, всех участников массовой драки уже установили. Подозреваемых поместили под стражу.
Между тем инцидент с нападением толпы на заступившихся за девушку молодых людей вызвал большой общественный резонанс. Пользователи выразили крайнее возмущение возможностью нападения на прохожих в городе.
10.05.2023, 21:13 94721
Глава Жанаозена прокомментировал забастовку безработных у акимата
Трудоустроить одномоментно всех в нефтегазовую отрасль невозможно
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Жанаозен. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Жанаозена Айбек Косуаков на своей странице в Facebook прокомментировал забастовку безработных у акимата.
В среду, 10 мая, группа безработных граждан устроила акцию протеста перед акиматом Жанаозена, объявив о намерении вести "голодовку" до тех пор, пока их не трудоустроят в нефтегазовую отрасль.
Как я говорил ранее - трудоустроить одномоментно всех в нефтегазовую отрасль невозможно, необходимо использовать все возможные варианты трудоустройства предлагаемые государством, однако, к сожалению, некоторые из наших граждан не хотят прислушиваться к этим словам. Мы не можем в ущерб людям, спокойно ждущим своей очереди на трудоустройство в рамках действующего алгоритма, трудоустроить тех, кто выходит протестовать перед акиматом. Это нечестно и несправедливо", - написал аким города.
Он напомнил, что была предложена альтернатива - трудоустроиться на работу в рамках проекта "Жұмыс жасаймын" с зарплатой от 140 до 280 тысяч тенге, с обширным списком вакансий, для большинства из которых не обязательно наличие высшего образования, и спокойно ждать своей очереди в нефтегазовый сектор.
На мой взгляд - это лучше чем говорить о том, что у тебя нет работы, и в тоже время отказываться от имеющихся предложений", - отметил Айбек Косуаков.
Аким добавил, что в Жанаозене имеется ряд проблем, требующих своего решения, и занятость населения одна из них.
Но зачастую мне и моим коллегам, вместо того чтобы заниматься поиском системных решений для актуальных вопросов нашего города, приходится тратить время на митинги и забастовки. Уважаемые земляки! Дайте нам возможность работать. Наши двери открыты - многие из общественных активистов принимают участие в работе наших комиссий по самым разным вопросам. Нам требуется ваша конструктивная помощь - вместе мы сможем добиться большего. Я уверен, что общими усилиями мы сделаем жизнь нашего города и его горожан лучше", - написал аким Жанаозена.
20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа в количестве 33 различных специалистов во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым для анализа деятельности нефтедобывающих предприятий города.
22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.
29 апреля стало известно, что Генеральная прокуратура Республики Казахстан изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз".
5 мая в Жанаозене представители специальной рабочей группы во главе с заместителем председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым провели встречу с руководителями порядка 30 предприятий города.
10.05.2023, 18:45 105111
В Казахстане за месяц снизились цены на жилье
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане цены на рынке жилья по всем сегментам за месяц показали снижение, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики.
В частности, новое жилье подешевело на 0,6%, перепродажа квартир - на 1,5%. Арендная плата за благоустроенное жилье в апреле по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,5%", - проинформировали в бюро.
По данным пресс-службы, за год (апрель 2023 года к апрелю 2022 года) цены квартир вторичного рынка повысились на 3,8%, продажи нового жилья - на 7,8%.
Кроме того, арендная плата за благоустроенное жилье в апреле 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 27,6%.
В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актобе - на 25,4% и Актау - на 24,8%. На вторичном рынке жилья наибольший рост цен в городах Семее (31,6%), Кызылорде (30,2%), Актау (24,8%), Костанае (23,2%) и Актобе (22,4%), а на рынке аренды жилья - Кокшетау (45,5%), Петропавловске (45,2%), Алматы (43,9%), Актау (41,1%) и Костанае (40,8%)", - проинформировали в бюро.
При этом количество сделок по купле-продаже жилья в апреле показало рост.
Так, в прошлом месяце количество зарегистрированных сделок составило 31 445, из них 8096 по индивидуальным домам и 23 349 по квартирам. По сравнению с мартом 2023 года (24 273) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 29,5%. Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (5559 - 17,7%) и Астана (4772 - 15,2%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау - 342 единицы (1,1%)", - заявили в пресс-службе.
По данным бюро, в сравнении с мартом 2023 года в апреле наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Костанайской (на 46,2%), Мангистауской (на 45,5%) и Актюбинской (на 45,2%) областях. Вместе с тем положительная динамика наблюдается по всем регионам страны.
По сравнению с мартом 2023 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 29,7% (на 5351 сделку). Всего в апреле по квартирам совершено 23 349 сделок - это 74,3% от общего показателя. Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в апреле их было оформлено 8830. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы и Астану (41,2%)", - заявили в пресс-службе.
Также по сравнению с мартом 2023 года в апреле количество сделок по индивидуальным домам выросло на 29% (на 1821 сделку) и составило 8096. Увеличение наблюдается во всех регионах. Так, наибольший рост сделок в количественном выражении был отмечен в Алматинской (+248 сделок), Мангистауской (+142 сделки) областях и в городе Шымкенте (+131 сделка).
Количество сделок купли-продажи жилья за апрель 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 40,1%, тогда было зарегистрировано 52 520 сделок. Самое большое снижение наблюдается в Карагандинской области (на -68,2%).
Вместе с тем в отрицательной зоне оказались все регионы страны. Уменьшение в динамике также наблюдается в количестве сделок января-апреля 2023 года к январю-апрелю 2022 года и составляет -48%", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за год снизилось количество сделок купли-продажи жилья.
10.05.2023, 16:44 117831
В Казахстане утверждены правила пользования растительным миром
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом и.о. министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 28 апреля 2023 года № 137 утверждены Правила пользования растительным миром.
На территории Республики Казахстан допускаются следующие виды пользования растительным миром:
1) в порядке общего пользования: пользование растительным миром для личного и домашнего использования; пользование растительным миром для научно-исследовательских, учебных, культурно-просветительных, оздоровительных, рекреационных, эстетических, туристских целей;
2) в порядке специального пользования: пользование растительным миром для нужд животноводства; пользование растительным миром для фармацевтических, продовольственных и технических нужд.
По данным Минэкологии, общее пользование растительным миром осуществляется безвозмездно и без соответствующих разрешений.
Специальное пользование растительным миром осуществляется при условии внесения платы за пользование растительными ресурсами в соответствии с налоговым законодательством РК и направления уведомления о заготовке (сборе) дикорастущих растений для фармацевтических, продовольственных и технических нужд.
Пользование растительным миром для личного и домашнего использования осуществляется физическими лицами в целях сбора дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственного сырья и иных растительных ресурсов, за исключением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.
Сбор физическими лицами для личного и домашнего использования дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственного сырья и иных растительных ресурсов разрешается в пределах норм, утвержденных решением местного представительного органа области, города республиканского значения и столицы по представлению местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы в соответствии со статьей 28 Закона", - отмечается в правилах.
Сообщается, что лимиты пользования растительными ресурсами устанавливаются с целью их рационального использования.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Ранее в Минэкологии рассказали, сколько грибов и ягод можно будет собрать, не платя налог.
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