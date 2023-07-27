Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На востоке и юге Республики Казахстан ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди. На севере и западе Казахстана сохраняется сильная жара, сообщает РГП "Казгидромет".





С прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке, юге, юго-востоке, северо-востоке страны ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, на юго-востоке, востоке республики ожидаются сильные дожди с грозами с выпадением града и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра. На западе, северо-западе, севере страны ожидается погода без осадков", - сообщили в РГП "Казгидромет".





На большей территории Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской областей, в области Улытау, на юге Костанайской области сохраняется сильная жара, на юге, севере ЗКО, на юге, северо-востоке Мангистауской области, на юге Атырауской области, на западе Актюбинской области ожидается очень сильная жара.





На большей территории Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областей, на юге, западе, севере, в пустынных районах Туркестанской области, на юге, севере Атырауской области, на юге Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау, области Жетысу, на юге, юго-востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





На большей территории области Жетысу, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, на севере области Абай, на юге, западе ВКО, на западе, в центре Алматинской области, на северной половине Костанайской области, на северо-западе, востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.





В Астане: облачно, температура воздуха днем составит +29, +31 °C, ночью +15+17 °C, скорость ветра ночью 2-7 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду.





В Алматы: ожидается дождь, гроза, температура воздуха днем составит +28, +26 °C, ночью +17, +19 °C, скорость ветра 3-8 метров в секунду, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду.





В Шымкенте: облачно, гроза, температура воздуха днем составит +34, +36 °C, ночью +19, +21 °C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.