Ситуация в Карагандинской области признана сложной: ожидается вторая волна паводка

Фото: gov.kz

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Караганда. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Паводковая ситуация в Карагандинской области признана сложной. Обстановку изучил заместитель премьер-министра - заместитель руководителя республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев, - Паводковая ситуация в Карагандинской области признана сложной. Обстановку изучил заместитель премьер-министра - заместитель руководителя республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев, сообщили в пресс-службе правительства.





В области прогнозируется вторая волна паводка. 40% территорий Нуринского, Осакаровского районов и северной части Актогайского покрыты снегом. Для предотвращения ЧС в паводкоопасные районы переброшены дополнительные силы и средства служб гражданской защиты. Проводятся все необходимые работы, укрепляются дамбы, местные органы и службы обеспечены техникой", - говорится в сообщении.





На сегодня в зоне пристального внимания штаба - бассейн реки Нура.





В Шетском районе был объявлен режим ЧС. В четырех селах - Кайракты, Аксу, Красная Поляна, Дерипсал подтоплено 40 домов, эвакуированы 292 человека, из них 114 детей. В настоящее время обстановка стабилизируется, некоторые жители уже вернулись в свои дома.





По данным ДЧС, наиболее сложная ситуация была 29-30 марта. Сейчас водохранилища работают в пиковом, форсированном режиме.





В верховьях Нуры и Шерубай-Нуры фактически прекратились активные процессы таяния. Снежный покров незначительный. На притоках активных поступлений воды в русло реки Нуры не отмечено. На территориях Каркаралинского и Бухар-Жырауского районов пик паводка, можно сказать, прошел", - доложил начальник ДЧС области Мурат Катпанов.





Было отмечено, что весь причиненный стихией ущерб будет оценен комиссией и полностью возмещен.





Будет оказана помощь, имущество восстановим и возместим. Если дома признают непригодными, будут построены новые либо приобретено другое жилье на вторичном рынке", - сказал Канат Бозумбаев.





По данным МЧС, в связи с увеличением сбросов воды с водохранилищ Самаркандское, Интумакское, Шерубай-Нуринское в населенных пунктах проводятся мероприятия по укреплению валов и укладке мешкотары. В целях недопущения подтопления жилых массивов было откачено более 19 тысяч кубометров талых вод.





Кроме того, противопаводковые мероприятия и ликвидация последствий паводка продолжаются в ЗКО. Эвакуировано 3744 человека, из них 1455 детей. В безопасные места отогнано более 2700 голов скота.