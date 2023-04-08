Сколько дней отдохнут казахстанцы в мае

В первой декаде месяца в стране будут отмечать 3 праздника

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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы в мае отдохнут 11 дней.





Согласно календарю в мае казахстанцев ожидают три праздника:





1 Мая - Праздник единства народа Казахстана

- Праздник единства народа Казахстана 7 Мая - День защитника Отечества

- День защитника Отечества 9 Мая - День Победы





1 Мая в этом году выпадает на понедельник, соответственно, сразу после выходных, 29 и 30 апреля, 1 мая будет третьим днем отдыха.





7 Мая выпадает на воскресенье, а 9 Мая - на вторник. Поэтому с 6 по 9 мая будут длинные выходные.





Всего в мае вместе с выходными и праздничными днями казахстанцы отдохнут 11 дней.