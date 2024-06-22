Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в июле

День столицы с субботы, 6 июля, переносится на понедельник, 8 июля

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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В июле в Казахстане отмечается День столицы, который подарит казахстанцам дополнительный выходной день.





6 июля отмечается День столицы. Он выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 8 июля. Таким образом, казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд - 6, 7, 8 июля.





Всего в июле у казахстанцев, работающих пять дней в неделю, будет 22 рабочих и девять выходных дней.



