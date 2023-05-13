Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в июне

В этом году масштаб мероприятия был увеличен

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Алматы. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 6 мая в Алматы состоялся благотворительный марафон в защиту бездомных животных. Это регулярная акция, которую проводит сообщество байкеров.





Марафон проходил на территории приюта, расположенного в поселке Байсерке. Организаторы ставили перед собой цель привлечь как можно больше неравнодушных людей на защиту и помощь бездомным животным.





В этом году масштаб мероприятия был увеличен. Помимо колонны из 20 байкеров в этом году приняли участие более 50 человек из разных организаций, присоединились автоклубы, зоозащитники, кинологический центр, волонтеры, фотографы и просто неравнодушные люди. В приют приехали не просто на субботник, а с большими гостинцами для хвостиков.





Всеми усилиями ребят было собрано около 500 кг сухого корма; паштеты; миски и тазики для купания; лежанки для котиков; моющие средства; медикаменты; средства от паразитов, блох и многое другое. Также своими руками были построены четыре будки для больших собак.





Пока мужчины работали силовым трудом, девушки выгуливали прекрасных песиков и облагораживали территорию приюта. Никто не остался без внимания.





Пока работа кипела, работники приюта накрыли шикарный стол в знак благодарности.





Приют "Фонд Добрых Дел Алматы" - это приют для особенных бездомных животных - инвалидов, пострадавших при ДТП и от агрессии людей. В приюте проживают 250 животных, из них 60 крупных алабаев, около 30 кошек. У приюта нет спонсоров, землю, на которой находится сам приют, могут отобрать в любой момент. ФДД живет благодаря неравнодушным людям, которые помогают кто чем может.



