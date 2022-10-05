Сколько россиян подали заявления на получение гражданства Казахстана

АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - С 21 сентября 70 тысяч граждан России получили ИИН в Казахстане. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВД, с 21 сентября в Казахстан въехало свыше 200 тысяч граждан РФ, выехало 148 тысяч.

По словам министра внутренних дел Марата Ахметжанова, 68 россиян подали заявления на получение гражданства Казахстана, сообщает "Хабар24".



