Сколько россиян подали заявления на получение гражданства Казахстана

АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 5 октября в центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду.
Днем 5 октября на северо-востоке, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на северо-востоке, юге, в центре области 15-20 метров в секунду.
5 октября на востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
5 октября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
5 октября ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области сохраняются заморозки 2 градуса.
5 октября днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области ветер восточный 15-20 метров в секунду, на горных перевалах порывы 25 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняется заморозки 2 градуса.
В Шымкенте днем 5 октября ветер восточный 15-20 метров в секунду.