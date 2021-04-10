Сколько выходных дней ждет казахстанцев в мае

АЛМАТЫ. 9 АПРЕЛЯ - В мае 2021 года при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждет 18 рабочих и 13 выходных дней, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Так как День единства народа Казахстана 1 мая выпадает на субботу, день отдыха будет перенесен на понедельник, 3 мая.

На День Победы в Великой Отечественной войне казахстанцы отдохнут 4 дня - 7, 8, 9, 10 мая. 7 мая - выходной в связи с празднованием Дня защитника Отечества. 9 мая выпадает на воскресенье, в связи с чем выходной день переносится на понедельник, 10 мая.

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