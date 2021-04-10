Система Orphus

Сколько выходных дней ждет казахстанцев в мае

09.04.2021 12259
Сколько выходных дней ждет казахстанцев в мае
АЛМАТЫ. 9 АПРЕЛЯ - В мае 2021 года при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждет 18 рабочих и 13 выходных дней, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Так как День единства народа Казахстана 1 мая выпадает на субботу, день отдыха будет перенесен на понедельник, 3 мая. 
 
На День Победы в Великой Отечественной войне казахстанцы отдохнут 4 дня - 7, 8, 9, 10 мая. 7 мая - выходной в связи с празднованием Дня защитника Отечества. 9 мая выпадает на воскресенье, в связи с чем выходной день переносится на понедельник, 10 мая. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая