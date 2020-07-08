Скопление людей у алматинского морга прокомментировало руководство учреждения

Алматы. 7 июля. Kazakhstan Today - В управлении общественного здоровья Алматы сделали заявление касательно собрания жителей возле Городского патологоанатомического бюро, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые горожане, в первую очередь приносим соболезнование родным и близким умерших. Ажиотаж возникает в связи с тем, что иногда родственников сопровождает от 2 до 10 человек. И действительно, ввиду переживаемых эмоций и утраты близкого человека, возникает ажиотаж, паника и столпотворения у ворот бюро", - сказал директор КГП на ПХВ "Городское патологоанатомическое бюро" управления общественного здоровья Алматы Бахытжан Алибеков.

Директор Городского патологоанатомического бюро обратился к населению с просьбой соблюдать меры безопасности и санитарно-эпидемиологические требования в условиях карантина и борьбы с пандемией COVID-19.

Он подчеркнул, что все тела умерших выдаются в течение 12 часов после поступления в Городское патологоанатомическое бюро. В Бюро медучреждения передают тела для уточнения причин смерти и обеспечения достоверных данных по умершему. Это требует дополнительного времени.

По всем вопросам население может обращаться непосредственно по телефону 383 56 11.

При "Городском патологоанатомическом бюро" сформирована мобильная группа по выдаче тел. Сотрудники группы с целью соблюдения режима карантина ведут сверку и запись данных по умершему на улице (у ворот).

Мы обращаемся к гражданам с просьбой соблюдать дистанционное расстояние, масочный режим, чтобы исключить риск распространения коронавирусной инфекции в очередях. Сотрудники патологоанатомического бюро лично выходят к родственникам и ведут разъяснительные работы, информируя граждан о порядке выдачи тел", - сказал Бахытжан Алибеков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что возле морга, расположенного в микрорайоне Калкаман в Алматы, образовалась длинная очередь, люди часами не могут забрать тела умерших родных.





Один из пользователей Facebook Галым Шаяхметов на своей странице сообщил, что днем ранее наблюдалась такая же ситуация.





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