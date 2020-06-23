СМГ Алматы наблюдает за проведением ЕНТ

Алматы. 22 июня. Kazakhstan Today - Специальная мониторинговая группа Алматы Антикоррупционной службы присутствует в пунктах проведения ЕНТ университетов города, передает Kazakhstan Today.

Наблюдатели проверили процесс запуска абитуриентов в аудитории. Абитуриенты прошли пять этапов дезинфекции согласно санитарно-эпидемиологическим нормам: прохождение через дезинфицирующий тоннель, обработка обуви специальным дезинфицирующим ковриком, замер температуры, обработка рук санитайзером и предоставление медицинских масок. При запуске и рассадке тестируемых соблюдается расстояние не менее двух метров. Каждая аудитория периодически проветривается и обрабатывается средствами и рециркуляторами воздуха.

Стоит отметить, что выпускникам увеличили время тестирования, разрешили использовать калькуляторы, освободили от выпускных экзаменов в школе. Все это должно принести положительные результаты.

СМГ Алматы наблюдает за соблюдением всех процессов, соблюдением правил как со стороны учащихся, так и со стороны организаторов. Обеспечение открытости и прозрачности всего процесса ЕНТ создает равные условия для тестируемых и обеспечивает справедливые итоги тестирования.

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