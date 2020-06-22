Выпускники Казахстана приступают к сдаче ЕНТ

Алматы. 21 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане выпускники школ начинают сдавать Единое национальное тестирование, передает Kazakhstan Today.

21 июня в Алматы, на базе Казахского национального педагогического университета имени Абая, состоится первый поток сдачи ЕНТ. Тестирование будут проходить 235 человек", - сообщили в пресс-службе акимата.

Согласно совместно утвержденному плану городского управления образования и департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы для снижения риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на базе КазНПУ имени Абая тестируемым созданы все условия для прохождения дезинфекции, состоящей из 5 этапов.

Установлены баррикадные ограничительные ленты и подготовлены 15 аудиторий с уменьшением количества тестируемых в аудиториях в 2 раза (на 50%) с целью сохранения дистанции между тестируемыми не менее 2 метров; тепловизоры; бактерицидные лампы и рециркулятор воздуха на каждую аудиторию; маски обычные для тестируемых; тоннель дезинфекции; машина скорой помощи; дезинфицирующие коврики; ящики для уничтожения использованных масок; санитайзеры; запасы масок и салфеток в медпункте; маски для членов Государственной комиссии.

Кроме того, во всех аудиториях имеются камеры видеонаблюдения.

В дни проведения тестирования сотрудниками ДККБТУ будет осуществляться контроль санитарно-эпидемиологического состояния пунктов проведения ЕНТ.

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