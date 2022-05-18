СМИ: экс-министр Арыстанбек Мухамедиулы попал в больницу

Фото: facebook/Арыстанбек Мухамедиулы
По данным телеканала КТК, экс-министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы попал в больницу.
Сообщается, что внимание антикоррупционной службы привлекли траты на дорогостоящую международную выставку "Шествие Золотого человека". Она обошлась бюджету в 1 миллиард 200 миллионов тенге.
Отмечается, что изначально планировалось, что экспонат провезут по странам Европы, Азии и США. Однако планы полностью воплотить не удалось.
Теперь несколько должностных лиц Нацмузея подозревают в возможном хищении 146 миллионов тенге. Имена пока не разглашают. Но в Сети появилась информация о том, что Мухамедиулы якобы перерезал себе вены. В столичной больнице заявили, что музейный начальник действительно у них. Но он поступил к ним на плановую операцию", - говорится в материале.
Как проинформировал официальный представитель Агентства по противодействию коррупции РК Арман Тлеукенов, антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта РК по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". Общая сумма договора, по его словам, составила 1,2 миллиарда тенге.
Ранее сообщалось, что бывший министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором опроверг обвинения в свой адрес в незаконном присвоении денег.