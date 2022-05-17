Экс-министр культуры и спорта обратился к президенту РК

Фото: facebook/Арыстанбек Мухамедиулы
Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что в доме Арыстанбека Мухамедиулы проводят обыски.
Экс-министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на своей странице в Facebook написал обращение к главе государства, в котором опроверг обвинения в свой адрес в незаконном присвоении денег. Он подчеркнул, что всегда работал во благо нации и это не понравилось некоторым людям.
Помимо этого, в своем обращении бывший глава МКС рассказал о съемках фильма "Феникс".
Несколько лет назад стало известно, что средства, выделенные на съемки фильма "Феникс", были присвоены. В частности, кинорежиссер Талгад Жаныбеков был арестован по подозрению в хищении бюджетных средств для кинопроекта "Феникс", - написал эск-минстр.
Он подчеркнул, что Тунгышбай Жаманкулов в присутствии своего защитника полностью признал вину в хищении бюджетных средств, выделенных на производство фильма "Феникс", в содеянном раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб.
Однако эти артисты, используя различные уловки, начали дискредитировать меня", - написал Арыстанбек Мухамедиулы.
Он добавил, что проверки и расследования показали, что ни один факт против него не подтвердился.
В последнее время они хотят прилепить мне старые недочеты музея. В связи с этим прошу вас не допускать необоснованных проверок", - говорится в обращении чиновника к президенту.