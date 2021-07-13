СМИ могут получить право на сбор персональных данных без согласия субъекта

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НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Разработанный в РК законопроект, регулирующий деятельность СМИ, содержит норму, позволяющую вести сбор персональных данных без согласия субъекта. Об этом стало известно в ходе онлайн-обсуждения с участием государственных органов и международных экспертов на тему "Регулирование защиты персональных данных в Казахстане", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Центра исследования правовой политики (LPRC), выступившего организатором мероприятия, в июне 2020 года в казахстанское законодательство были внесены поправки по регулированию цифровых технологий, в том числе касательно персональных данных. Этим законопроектом будет запрещен сбор и распространение персональных данных, полученных из общедоступных ресурсов без согласия граждан. Но в новом законопроекте для журналистов и СМИ остается норма, которая позволяет заниматься сбором персональных данных без согласия субъекта.

Это очень полезная норма для блогеров и активистов, которые занимаются, например, бюджетными расследованиями. Важно, чтобы в поправках соблюдался баланс права на доступ к информации и права на защиту приватности. Мы будем настаивать в будущем, чтобы были введены понятия "общественный интерес" и "публичное лицо", поскольку степень защиты приватности обычных граждан и публичных персон в международной практике - разная. Чиновники должны быть готовы к тому, что границы их частной жизни могут быть нарушены, если есть общественный интерес", - заявила участник экспертной группы по цифровым правам, директор ОФ "Правовой Медиа-центр" Диана Окремова.

Вместе с тем было отмечено, что, защищая персональные данные, можно ущемить права граждан. Например, ситуация фотографирования в общественных местах остается проблемной.

После долгих переговоров, в том числе, публичных, в таблице была хорошо сформулирована поправка, которая касалась права на использование собственного изображения. К сожалению, к третьей версии поправок эта норма исчезла. Она подразумевала, что казахстанцам, не только журналистам, можно будет использовать фото человека без его согласия, если он находится в общественном месте (с условием, если он не является главным объектом фотографии - хорошо для фотографов), госслужащих при исполнении ими служебных обязанностей, и любого человека, если есть подозрение, что он совершает правонарушение. Эта норма, к сожалению, исчезла. Мы знали, что там были некие сопротивления со стороны чиновников. Сейчас сложно сказать, появится ли она вновь, но, скорее всего, нет", - сообщила участник экспертной группы по цифровым правам, юрист ОФ "Правовой медиа-центр" Гульмира Биржанова.

В онлайн-обсуждении приняли участие экспертная группа по цифровым правам, АО "Национальные информационные технологии", Министерство информации и общественного развития РК, Министерство финансов РК и представитель Верховного суда Республики Казахстан. Также инспекторы по защите персональных данных Грузии и Эстонии представили свои документы с рекомендациями и оценкой ситуации в Казахстане.

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