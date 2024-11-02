01.11.2024, 14:00 43506
СМИ: На Байконуре задержали двух иностранцев Дополнено
Граждане Германии и Франции пытались сфотографировать ракету-носитель
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Байконур. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Двое граждан Франции и Германии задержаны возле космодрома Байконур после попытки сфотографировать ракету-носитель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Задержали на Байконуре гражданина Франции и гражданина Германии, когда они пытались снять ракету-носитель", - сказал собеседник агентства.
Официального подтверждения этой информации пока нет, добавляет издание.
Агентство РБК уточняет, что иностранцы пытались сфотографировать ракету-носитель "Энергия", которая создавалась как составная часть многоразовой космической системы "Энергия - Буран". Ракета-носитель предназначена для доставки на орбиты в околоземное космическое пространство крупногабаритных грузов массой до 100 тонн.
Дополнено 01.11.2024, 16.30
Сотрудниками департамента МВД РФ на комплексе Байконур задержаны гражданин Франции и гражданин Германии за самовольную прогулку по территории космодрома Байконур", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Кызылординской области.
В ходе проверки установлено, что иностранные туристы прибыли в Казахстан с целью путешествия и направились осмотреть ракету "Энергия".
На задержанных иностранных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях, по решению Военного гарнизонного суда в комплексе Байконур Российской Федерации было применено административное наказание в виде административного ареста на одни сутки, после чего они были удалены с территории комплекса.
Ранее в июне этого года два иностранца пытались незаконно проникнуть на космодром Байконур. Один из них скончался от обезвоживания.
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02.11.2024, 19:45 1646
В Шымкенте и ЗКО получателям АСП намерены предоставлять ваучеры на товарный газ
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан разработало проект приказа "О запуске пилотного проекта по оказанию услуги "Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной помощи и жилищной помощи".
Запустить пилотный проект по оказанию услуги "Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной помощи и жилищной помощи" проактивным способом посредством аналитического решения "Цифровая карта семьи", реализованного в информационно-аналитической системе Smart Data Ukimet в режиме немонетарных мер государственной поддержки населения через "Социальный кошелек" в городе Шымкенте и Западно-Казахстанской области на период с 5 ноября 2024 года по 30 апреля 2025 года", - сообщается в документе.
Как подчеркнули в Министерстве энергетики, проект направлен на более широкий охват и автоматизацию предоставления скидок в оплате за товарный газ получателям адресной социальной и жилищной помощи.
Согласно алгоритму "Социального кошелька" граждане, получающие адресную социальную и жилищную помощь через единый номер 1414, получат SMS-уведомление о необходимости установления приложения eGov-mobile, в котором будет отражен сервис "Социальный кошелек". В данном сервисе вышеуказанные граждане смогут активировать ваучер на товарный газ на лицевой счет абонента АО "QazaqGaz Aimaq", - пояснили в ведомстве.
Подчеркивается, что сумма ваучера будет определяться исходя из объема потребления газа за месяц.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее новые предельные оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане.
02.11.2024, 09:10 15746
Строящийся ЖК сносят в Алматы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Строящийся жилой комплекс Monblanc сносят в микрорайоне Ерменсай города Алматы, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос объекта начат (...) с участием судебных исполнителей департамента юстиции", - информирует акимат со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Подчеркивается, что ЖК признан незаконным по решению суда.
В ходе внеплановой проверки объекта было установлено, что ТОО "MGM Development" начато строительство данного жилого комплекса за отсутствием АПЗ, согласования эскизного проекта, уведомления о начале строительно-монтажных работ, госэкспертизы, авторского и технического надзоров", - добавили в пресс-службе.
Напомним, за прошлый год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
01.11.2024, 20:37 31451
В ВКО ввели ограничение движения транспорта до конца зимы
Ограничение введено на двух трассах
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Усть-Каменогорск. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 ноября с 19.00 в Восточно-Казахстанской области в целях обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период введено ограничение на движение для грузового транспорта с прицепами и полуприцепами, а также для пассажирского автотранспорта, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖола".
Движение ограничено на следующих участках:
автодорога Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи, участок км 46-66 (до окончания зимнего периода);
автодорога Усть-Каменогорск - Риддер - граница Российской Федерации, участок км 94-104 (в ночное время с 20:00 до 06:00 до окончания зимнего периода).
Ограничение введено для повышения безопасности движения и снижения риска ДТП в сложных зимних условиях.
01.11.2024, 15:12 40241
В Астане пройдет международная конференция "Формирование многополярного мира и траектории развития Центральной Евразии"
Основное внимание будет уделено вопросам мировой полицентричности, стратегическим вызовам для региона, а также перспективам экономической интеграции
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 2 ноября 2024 года фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова проводит международную конференцию "Формирование многополярного мира и траектории развития Центральной Евразии" в Астане, сообщили в пресс-службе фонда.
В мероприятии примут участие представители государственных структур, ведущих аналитических и общественных центров и организаций из России, Казахстана, Беларуси, Сербии и Таджикистана.
Эксперты и политологи поделятся новыми подходами к вопросам сотрудничества и развития. Основное внимание будет уделено вопросам мировой полицентричности, стратегическим вызовам для региона, а также перспективам экономической интеграции.
Открытие состоится 2 ноября в 10.00, Radisson Hotel Astana.
В программе конференции три тематические секции:
- Парадигмы многополярности в Центральной Евразии;
- Стратегические вызовы и возможности: интересы государств Центральной Евразии;
- Экономическая интеграция и устойчивое развитие в условиях глобализации.
01.11.2024, 14:46 41516
Представляются официальными лицами и просят сообщить код SMS - казахстанцев предупредили о схемах телефонных мошенников
Сотрудники банков и официальных служб никогда запрашивают коды доступа и не требуют срочных переводов денег
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Павлодар. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В последнее время участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, чтобы завладеть данными и денежными средствами граждан. Мошенники используют несколько схем, создавая у потенциальных жертв иллюзию доверия и необходимости срочных действий, рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.
Одна из наиболее распространенных схем включает звонки от якобы курьеров почтовой службы, врачей, занимающихся постановкой в очередь на флюорографию, или сотрудников энергетических компаний. Мошенники могут также представляться любыми другими официальными лицами или работниками организаций, чтобы вызвать у человека чувство срочности и заставить его действовать. На втором этапе злоумышленники просят продиктовать код из SMS, поступивший с номера, якобы для подтверждения предоставления услуги",- проинформировал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Павлодарской области Ризабек Жанат.
Следующим шагом жертва получает звонок от "сотрудников службы безопасности банка", которые сообщают, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит. Чтобы защитить свои средства, мошенники предлагают человеку "безопасный" способ - оформить кредит самостоятельно и перевести деньги на якобы безопасный счет. В результате жертва оказывается втянута в процесс оформления кредита и перевода средств на неизвестные счета злоумышленников.
Полиция предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность: не передавать личные данные, не сообщать коды из SMS, не вступать в разговоры с сомнительными лицами и при любом подозрении немедленно обращаться в свой банк и правоохранительные органы.
Будьте осторожны и помните, что настоящие сотрудники банков и официальных служб никогда не будут запрашивать у вас коды доступа или требовать срочных переводов денег", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что для выдачи онлайн-кредитов в Казахстане с 1 января понадобится биометрия.
01.11.2024, 08:24 55086
Что ждет казахстанцев в ноябре
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Что ожидает казахстанцев в ноябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Тарифы на электроэнергию вырастут в нескольких регионах Казахстана
Как изменятся тарифы с 1 ноября:
- 1-я группа (Экибастузская ГРЭС-1) - с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;
- 2-я группа (Евроазиатская энергетическая корпорация) - с 7,40 до 7,98 тенге;
- 9-я группа (АО "Астана-Энергия") - с 8,49 до 9,28 тенге;
- 12-я группа (АО "Алюминий Казахстана") - с 6,05 до 7,87 тенге;
- 18-я группа (ТОО "Степногорская ТЭЦ") - с 22,58 до 28,97 тенге;
- 28-я группа - (ТОО "Жанажолская ГТЭС") - с 11,44 до 11,85 тенге;
- 39-я группа (АО "З-Энергоорталык") - с 13,79 до 15,09 тенге;
- 48-я группа (АО "ТНК "Казхром") - с 7,59 до 10,67 тенге.
Также в перечень добавили новые новые энергопроизводящие компании со следующими тарифами:
- 56-я группа - 43,92 тенге за кВтч;
- 57-я группа -56,63 тенге;
- 58-я группа - 26,08 тенге;
- 59-я группа - 22,56 тенге;
- 60-я группа - 3,07 тенге.
Еще на полгода Казахстан запретит экспорт сжиженного газа
В Минэнерго напомнили, что в мае текущего года в целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок страны введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев. На сегодняшний день Министерством энергетики РК планируется продлить данную меру еще на 6 месяцев. Соответствующий проект приказа размещен на портале "Открытые НПА". В случае принятия проекта приказа, запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа будет введен в действие с 14 ноября 2024 года.
Новый сезон ледовых катаний на катке "Медеу" откроется 2 ноября
В Алматы 1 ноября состоится запуск катка "Медеу" в техническом режиме, все желающие смогут его посетить согласно графику сеансов. 2 ноября состоится торжественное открытие нового сезона массовых катаний на высокогорном катке "Медеу", сообщили в акимате.
Торжественная программа открытия пройдет с 12.00 до 15.30. Для посетителей предусмотрена концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады. С 17.00 до 20.00 гостей ждет вечерний сеанс с конкурсами, призами от ведущего и диджеем, создающим атмосферу диско.
Дирекция спортивных сооружений города Алматы рекомендует жителям и гостям города заранее приобрести билеты через официальный сайт www.medeu.kz, чтобы избежать очередей на кассах и для организации быстрого прохода через турникетную систему и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать пробок и трудностей с парковкой.
В день открытия планируется усиление автобусного маршрута № 12 до высокогорного катка "Медеу". Автобусы будут курсировать в будние дни с 08.00 до 00.00 часов и по выходным дням с 08.00 до 01.00.
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в ноябре
В ноябре в Казахстане нет национальных и государственных праздников. В связи с этим казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут 9 дней, при шестидневке - 4.
В ноябре казахстанцы отметят следующие профессиональные праздники: День внешней разведки (5 ноября), День статистика (8 ноября), День работников цифровизации и информационных технологий (10 ноября), День энергосбережения (11 ноября), День национальной валюты (15 ноября), День работников финансовой системы (15 ноября), День органов антикоррупционной службы (18 ноября), День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности (17 ноября).
Правила досмотра пассажиров и багажа изменятся в Казахстане
В правила и требования к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа внесли изменения. Проект изменений размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 ноября 2024 года.
В числе новшеств - возможность предъявлять электронные документы из сервиса цифровых документов пассажиров и посетителей вместо бумажных.
Также в новых правилах расширены функции работников досмотра.
Согласно новой редакции правил, инвалиды всех групп имеют право проходить досмотр без очереди.
В школах Казахстана начинается вторая четверть
4 ноября казахстанские школьники вернутся к учебе после осенних каникул. 2-я четверть продлится 8 учебных недель. Зимние каникулы составят 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно).
Минтруда изменило правила выплаты соцотчислений и единого платежа
Теперь соцотчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению. Оно будет
плательщиками с 11 ноября 2024 года для перечисления:
- социальных отчислений, а также задолженности по социальным отчислениям и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений;
- задолженности по единому платежу и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату единого платежа.
Уплата задолженности и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату соцотчислений производится также сводным платежным поручением.
Также в новой редакции изложены формы:
- заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм социальных отчислений;
- заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм единого платежа.
Нацбанк объявит очередное плановое решение по базовой ставке 29 ноября в 12.00
Напомним, в октябре Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.
Погода в ноябре
По данным Казгидромета, в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории Казахстана, выше нормы на 1°С - в северо-западной половине Западно-Казахстанской области, ниже нормы на 1°С - на юго-востоке Туркестанской, области Жетісу, Восточно-Казахстанской, области Абай, на юге Жамбылской и Алматинской областей.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах -1, -9°С на большей части и в горных районах юго-востока республики, 0, +5°С - в южной и юго-западной части страны.
Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей территории республики, больше нормы - в Западно-Казахстанской, Павлодарской областях, на северо-западе Атырауской и Актюбинской областей, на востоке Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, на крайнем севере Восточно-Казахстанской и области Абай, меньше нормы - в южной половине страны и на крайнем юге Карагандинской и области Улытау.
31.10.2024, 18:36 72276
В Алматы зафиксируют цены на куриные яйца
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Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы зафиксируют цены на куриные яйца первой категории, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в городе Алматы АО "СПК "Алматы" заключило договор займа с птицефабрикой ТОО "Компания" "Сары-Булак". В рамках договора будут стабилизированы цены на куриные яйца первой категории в количестве 2,4 млн штук ежемесячно. Период стабилизации - 36 месяцев. Продукция ТОО "Компания" "Сары-Булак" будет реализована через торговые сети города, а также магазины у дома", - проинформировали в пресс-службе.
По информации акимата, отпускная цена на яйцо первой категории составит 51 тенге.
Цена с учетом торговой надбавки ретейлера в торговых объектах города не превысит 58 тенге", - добавили в пресс-службе.
Напомним, производство яиц в Казахстане сократилось на 10%.
31.10.2024, 17:40 72601
В Алматы сносят крупную незаконную СТО
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сносят крупную незаконную станцию технического обслуживания, расположенную на улице Розыбакиева, сообщает акимат мегаполиса.
Инициирован иск в специализированный межрайонный экономический суд Алматы на снос объекта. Судебные разбирательства не завершены, однако демонтаж объекта уже начат собственником в добровольном порядке", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Ранее в ходе внеплановой проверки управлением в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений. Подчеркивается, что требования предписания не были исполнены.
Напомним, за прошлый год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?