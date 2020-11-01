Смотр готовности служб гражданской защиты к зиме провели в Караганде

Караганда. 29 октября. Kazakhstan Today - В Караганде состоялся смотр готовности аварийно-спасательных служб гражданской защиты к работе в зимний период. Были представлены подвижной пункт управления, палаточный лагерь и техника, передает Kazakhstan Today.

Степень готовности проверили заместитель акима Карагандинской области Нурсултан Джиенбаев и и. о. начальника ДЧС Мурат Катпанов, сообщили в пресс-службе областного акимата.

Распоряжением акима области утверждён план мероприятий в зимний период. На усиленный контроль будут взяты 525 снегозаносимых участков автодорог протяжённостью 714 км. Создаётся 28 пунктов обогрева на случаи эвакуации людей, оказавшихся в трудной ситуации на дороге. При необходимости будут использоваться другие объекты придорожного бизнеса.

В подразделениях гражданской защиты имеется более 1 200 единиц техники. ДЧС для работы в зимних условиях подготовлено 87 единиц высокопроходимой и инженерной техники. Будут задействованы вездеходы и вахтовые автомобили.

Аналогичные смотры проводятся во всех городах и районах области.

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