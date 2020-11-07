Казахстанцам будут присылать SMS-уведомления об истечении сроков документов

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - SMS-уведомления об истечении сроков документов будут получать казахстанцы, чьи номера телефонов зарегистрированы в Базе мобильных граждан, передает Kazakhstan Today.

Казахстанцам, чьи номера телефонов зарегистрированы в Базе мобильных граждан, будут приходить SMS-уведомления об истечении срока удостоверения личности, паспорта и водительского удостоверения", - сообщили в АО "Национальные информационные технологии".

Сообщение с напоминанием и ссылкой на услугу придет за месяц до истечения срока с текстом: "Напоминаем, скоро истекает срок действия вашего удостоверения личности (паспорта, водительского удостоверения). Для получения нового документа вы можете подать заявление не выходя из дома, через eGov.kz".

Путем рассылки SMS-уведомлений мы планируем в проактивном формате предупреждать казахстанцев, у которых в скором времени истекает срок документов, что позволит гражданам заблаговременно позаботиться о заказе услуги на портале eGov.kz. Тем самым мы хотим уберечь казахстанцев от штрафов за просроченные документы", - прокомментировал председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Асет Турысов.

Граждане, получившие SMS-уведомление, могут продлить срок действия своих документов на портале eGov.kz.

Удостоверение и паспорт можно продлить, воспользовавшись услугой "Получение паспорта, удостоверения личности".

Удостоверяющие личность документы с истекшим сроком действия можно заменить только в ЦОНе. Водительское удостоверение можно перевыпустить, подав онлайн-заявку на портале eGov.kz, в случаях истечения срока действия, перемены фамилии, имени и отчества, при утере или краже документа. Для этого на портале нужно выбрать услугу "Выдача водительских удостоверений", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, граждане, зарегистрированные в Базе мобильных граждан, будут получать с номера 1414 сообщения с поздравлением и пожеланиями ко дню рождения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства