Снег и понижение температуры: синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни

Нур-Султан. 22 февраля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие трое суток - 23-25 февраля 2021 года, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, ожидается понижение температуры.

Активный циклон, подпитываемый холодными воздушными массами Исландии, принесет снегопады с метелями на всей северной половине Казахстана. В тыл ему движется Арктический антициклон - он вызовет дальнейшее понижение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".

Напомним, что сегодня в большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды . Местами ожидается снег, на юго-западе и юго-востоке - осадки (дождь, снег). Лишь на юге и севере страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

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