Снег ожидается в большинстве регионов Казахстана

Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Погоду на большей территории Казахстана будет обуславливать южный циклон, с которым пройдет снег, на юго-востоке страны - осадки (дождь, снег), в горных районах юга и юго-востока РК прогнозируется временами сильный снег.
Лишь на западе и крайнем севере Казахстана сохраняется ясная погода без осадков. В северных, восточных, южных и юго-восточных регионах страны ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре низовая метель, в горных районах юга, юго-востока - туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".
Ночью в Туркестанской, Жамбылской областях, днем Алматинской области, а также в горных районах области Жетысу ожидается сильный снег.
В Астане: снег, температура днем составит -16, -18°C с дальнейшим понижением, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
В Алматы: снег, -1, +1°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
В Шымкенте: снег, 0, -2°C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.