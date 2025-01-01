31.12.2024, 09:42 76546
Снег прогнозируют синоптики на большей территории Казахстана Дополнено
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 31 декабря 2024 года на большей территории Казахстана ожидаются осадки. Об этом сообщает Казгидромет.
На большей территории РК с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется снег с низовой метелью, на западе, юге, юго-востоке страны - осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке республики ожидается сильный снег", - говорится в сообщении синоптиков.
По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.
В Астане: 31 декабря ожидается снег, температура воздуха днем - минус 6-8 °C, 1 января - снег, минус 4-6 °C.
В Алматы: 31 декабря ожидаются осадки, температура воздуха днем - плюс 2-4 °C, 1 января - без осадков, плюс 1-3 °C.
В Шымкенте: 31 декабря ожидаются осадки, температура воздуха днем - плюс 6-8 °C, 1 января - осадки, плюс 2-4 °C.
Дополнено 31.12.2024, 14.24
В целом в январе синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды, сообщает "Казгидромет" в своем консультативном прогнозе.
В северной половине и в горных районах юга, юго-востока, востока республики прогнозируются снег с метелью, временами сильный снег, в южной половине страны - осадки в виде дождя, мокрого снега. На большей части Казахстана ожидается усиление ветра 15-20 м/с, временами порывы будут достигать 23-28 м/с, в северо-западной половине страны до 30 м/с и более", - отмечается в прогнозе.
Температурный фон в первой декаде января ожидается:
- на западе Казахстана колебание ночью от -5+2°С до -3-12°С, днем от -3+5°С до 0,-8°С;
- на северо-западе республики постепенное понижение ночью от 0,-7°С до -10-20°С, днем от -5+2°С до -8-13°С;
- на севере, в центре, на востоке страны в начале декады ожидается небольшое повышение температуры воздуха ночью от -5-13°С до 0,-8°С, днем от -2-8°С до -3+2°С, затем постепенное понижение температуры воздуха ночью до -10-20°С, днем до -5-12°С;
- на юге и на юго-востоке страны преобладающий температурный фон ночью -8+2°С, днем -3+7°С, затем понижение температуры воздуха ночью до -8-15°С, днем до -3-10°С.
В результате выхода южных циклонов прогнозируется несколько наиболее интенсивных волн тепла, когда температура воздуха будет повышаться:
- в северной половине РК днем до -5+2°С,
- в южной половине и на юго-западе страны до +2+12°С.
При северо-западных вторжениях антициклона прогнозируется несколько интенсивных волн холода, температура воздуха в эти дни понизится:
- в северной половине и в центре РК ночью до -25-35°С, днем до -15-25°С,
- в южной половине и на юго-западе республики ночью до -12-22°С, днем до -3-15°С.
Также в течение января часто прогнозируются порывистый ветер, туман и гололед.
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31.12.2024, 21:00 20461
С наступающим Новым годом!
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Информационное агентство Kazakhstan Today поздравляет своих читателей с наступающим Новым, 2025 годом!
Наша редакция желает вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и уюта вашему дому и душевного равновесия! Успеха в делах и достатка! Пусть новый год подарит вам радостные события и реализует самые заветные желания!
Мира, любви и взаимопонимания всей нашей планете, дорогие друзья!
31.12.2024, 18:54 41066
Все пострадавшие в авиакатастрофе близ Актау иностранцы доставлены на родину
Фото: МЧС РК
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Оставшиеся трое граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе близ Актау, находившихся в течение 6 дней на лечении в реанимационном отделении Мангистауской областной больницы, доставлены специальным бортом в Азербайджан, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Один пациент отключен от механической вентиляции, вазопрессора и медикаментозной седации. У двоих других пострадавших доза вазопрессора была снижена до минимальных доз. Динамика состояния всех пациентов, поступивших после трагического происшествия, была стабилизирована, ухудшений не наблюдалось", - говорится в сообщении.
На сегодня все 29 пострадавших в авиакатастрофе близ Актау транспортированы силами медицинских служб в страны проживания.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.
Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.
Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).
31.12.2024, 17:31 48481
Гороскоп на 2025 год для всех знаков зодиака
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Наступающий 2025 - в отличие от 2024 - весьма богат на интересные астрологические события и крутые виражи звезд на небосклоне. Основное действо будет разворачиваться именно в первой половине года - с января по июль. Давайте посмотрим, какие сюрпризы и веяния приготовили нам планеты, сообщает Rambler.
Сначала я дам основной прогноз на 2025 год, а потом расскажу о том, что приготовил год каждому знаку зодиака", - отметила Астролог Ася Миллер.
Начало года будет, пожалуй, самым непростым: весь январь и февраль на небе петля Марса - планеты войны и разрушений. В этот период стоит ожидать обострения общемировой обстановки, множества провокаций и конфликтов - как в межгосударственных отношениях, так и внутри каждой отдельной страны. С этим мы ничего сделать не можем, таков ход мировой истории. Но мы можем повлиять на собственную жизнь, избежать ненужных рисков и неправильных решений.
А именно - в период ретроградности Марса не стоит: ввязываться в конфликты (любые), судиться, начинать бизнес, делать плановые хирургические операции, пытаться продвинуться в спорте или военной профессии, подвергать себя физическому риску (лучше поставить на паузу экстремальные хобби и скоростной стиль вождения). Особенно эти советы касаются Раков и Козерогов - они первые стоят у Марса "на прицеле".
А что принесет пользу? Переосмыслить свой способ действий, переделать какую-то старую работу, пересмотреть режим своих тренировок или другой физической активности.
Следом, почти без передышки наступит март с двумя затмениями, ретроградностью Венеры и Меркурия. Это будет сложная точка для всего человечества, и от каждого из нас зависит то, как мы ее пройдем. Важно сохранять внутреннее равновесие, не поддаваться воздействию разрушительных эмоций: страха, гнева, вины, стыда. В это время начнут трещать по швам отношения - как между странами, так и между людьми. Приготовьтесь к проверкам своих отношений на прочность, возможно - к необходимости что-то в них менять. Договориться о чем-то будет почти нереально, поэтому любые переговоры отложите до апреля. И ни в коем случае не регистрируйте брак в марте - если не хотите потом жить на пороховой бочке. Самое сильное влияние планет испытают на себе Овны и Рыбы - именно им стоит быть предельно осторожными, не делать резких движений в своих союзах.
Однако, что одному смерть, то другому…Некоторые отдельные счастливчики сумеют извлечь выгоду даже из угрожающей небесной конфигурации. Например, возобновят деловые или личные отношения из прошлого. Да так быстро, что окружающие будут в легком шоке. В основном эти счастливчики будут из числа Львов, Стрельцов и Скорпионов.
В апреле накал звездных страстей поутихнет, и мы наконец получим благоприятное окошко для воплощения своих идей, планов, инициатив. Но без происшествий этот месяц все равно не останется - здесь состоится переход Нептуна из знака Рыб в знак Овна. Это достаточно масштабное небесное событие, которое случается раз в 14 лет. А если взять еще шире, то Нептун в 2025 году начинает свой новый цикл по зодиаку, который длится 165 лет.
Гороскоп для Овна на 2025 год
Овны, в первой половине года у вас во многом продолжатся тенденции 2024, так как цикл затмений в знаке Овна еще не завершен. Вы будете наносить финальные штрихи на ту картину, которой занимались последний год-полтора. Будь это карьера, личная жизнь или вопросы здоровья - все точки над и будут расставлены самое позднее к маю. Главное - не сворачивайте назад и не отступайтесь от своего намерения, вы уже близки к завершению персонального шедевра!
А начиная с июня есть риск оказаться в сюжете басни "Лебедь, рак и щука", где две планеты будут пытаться перетянуть одеяло - каждая на свою сторону. Дело в том, что в июне 2025 в знак Овна войдут Сатурн с Нептуном, и каждая из планет постарается завладеть влиянием на вашу жизнь.
Сатурн потребует от вас взрослости и умения опираться на себя, здоровой дисциплины и терпения. И вот с терпением могут возникнуть самые большие проблемы - это качество точно не про вашу "горячую голову". Тем не менее звезды советуют с терпением подружиться - такой друг очень пригодится в ближайшие три года. Именно столько Сатурн пробудет в вашем знаке, устраивая различные проверки на прочность.
А вот Нептун развернет ваше внимание в другом направлении - вглубь себя, к своему внутреннему миру, чувствам и состояниям. Могут рождаться духовные и философские вопросы: "Кто я?", "В чем мое предназначение?", "Каковы мои смыслы?", "Во что я верю?". И жизнь будет подбрасывать соответствующие ситуации, заставляющие об этом задуматься. Это период, чтобы найти для себя опору в чем-то нематериальном и возвышенном. Но в то же время существует риск столкнуться с эффектом тумана и хаоса в своей жизни. Когда все вокруг как-то неопределенно, странно и неясно, когда сложно отделить белое от черного, добро от зла. Можно увязнуть в собственных иллюзиях, стать жертвой обмана и самообмана. "Навести резкость" поможет как раз поможет Сатурн - проявляйте ко всему (и к себе в том числе) здоровую критичность и скептицизм, ищите доказательства той или иной новости, событию, процессу.
Тогда к осени-зиме вы станете на голову выше своей предыдущей версии, исчезнут многие страхи и заторы в движении к своим мечтам. С сентября по декабрь - "золотое время", когда вы сможете снять с себя груз обязательств и насладиться плодами вложенных усилий.
Ваша мантра года: ступать на мягких лапках, но иметь твердый позвоночник.
Лучшие месяцы года: май, июль, сентябрь.
Напряженные месяцы: январь, февраль, март.
Гороскоп для Тельца на 2025 год
Тельцы, маленькими, и пока еще робкими шажочками вы будете входить на территорию стабильности, размеренности и комфорта - туда, где вы не были уже несколько лет, поэтому практически позабыли дорогу. После всех перепетий ваша жизнь понемногу начнет входит в привычное русло. Это покажется вам необычным и даже странным - за последние два-три года вы уже привыкли к разного рода коллапсам и неожиданностям.
До июля еще могут быть слышны отголоски недавних перемен, а вторая половина года обещает полное умиротворение. Для вас этот год не предполагает каких-то активных действий, достижений, сражений или шоков. Скорее вы будете мысленно оцифровывать все то, что произошло ранее, делать выводы, подводить итоги, присваивать себе результаты. И вы точно удивитесь и возгордитесь собой - какой путь вы прошли за это время!
В первые три месяца года сильный знак Рыб на небе будет склонять вас к постоянной рефлексии, самоанализу: "Акаковы на самом деле причины и мотивы моих поступков?", "Почему мои близкие отношения выстраиваются именно так?", "Как меня видят другие?" Ответив себе на эти вопросы, вы останетесь собой довольны.
С апреля по июль начнет бить ключом семейная обстановка - у родных будет возникать куча интересных, но слегка сумасбродных идей о том, как разнообразить ваш общий досуг. Поначалу настроенные скептически, вы,однако, быстро втянетесь и начнете не только получать удовольствие от процесса, но и самостоятельно генерировать подобные идеи.
В августе вас нагонят отголоски прошлого с весьма конкретными плодами: звонки и письма от бывших клиентов или работодателей с заманчивыми предложениями, некое признание ваших прошлых заслуг, оформленное в материальный бонус, или положительный ответ на ваш запрос из государственных органов.
Сентябрь-декабрь научит (а точнее даст вспомнить как это) радоваться простым вещам - от нового кресла до любимого человека рядом. И не гнаться за соблазнительными, но такими труднодостижимыми "журавлями в небе".
Ваша мантра года: быть, а не казаться.
Ваши самые удачные месяца года: февраль, июль, декабрь.
Сложные месяцы: январь, август, ноябрь.
Гороскоп для Близнецов на 2025 год
Близнецы, если вы умудрились пропустить подарочки от Юпитера в прошлом году, то уж сейчас хватайте свое без всяких реверансов. В первом полугодии планета счастья продолжает двигаться по вашему знаку и одаривать вас: удачными стечениями обстоятельств, нужными знакомствами, ростом благосостояния и вашей популярности в окружении, новыми карьерными возможностями, перспективами создания собственной семьи…Всего и не перечислишь на самом деле.
Ключевое вот что - Юпитер даст вам то, к чему вы долго стремились, но никак не могли достичь. Как будто не хватало то ли запала, то ли вдохновения, то ли везения. А сейчас этот недостающий ингредиент подадут вам на блюдечке с золотой каемочкой.
Но несмотря на такой ура-позитив будут и подводные камни - куда же без них. Февраль и март - непростые для вас месяцы, когда наружу может повылазить все то, что долго прикидывалось скелетом в шкафу. Это и шокирующие новости о нечестности кого-то из близких, и капризы самочувствия, и ваши собственные ранее неосознаваемые страхи, тревоги, иллюзии. Важно не пытаться всю эту "прелесть" сразу рационализировать и подчинить логике - как вы обычно делаете. Не сбегайте от своих чувств, даже неприятных. Наоборот, учитесь проживать их - столько, сколько нужно.
Вторая часть года будет еще интенсивней - не расслабляйтесь! В это время планета Уран впервые входит в ваш знак, и несет с собой "вау-эффект" в разные сферы жизни. Уран - это когда в жизнь врывается что-то совершенно незапланированное. Скажем так, пока что это тизер, небольшая подводочка к тому сериалу, который развернется в вашей жизни в ближайшие 7 лет. Поэтому в период с июля по декабрь наблюдайте за первыми звоночками "революций". У кого-то Уран коснется личной жизни, у кого-то - профессиональной реализации, у кого-то - семейного положения, у кого-то - вообще всего. Например, появится идея или необходимость переехать на ПМЖ в другую страну. А это - полная смена жизненного уклада.
Звезды дают вам такой общий совет на 2025: не пасуйте и не тормозите перед чем-то новым в своей жизни, даже если оно кажется страшным и непонятным.
Ваша мантра года: "только смелым покоряются моря".
Лучшие месяцы года: апрель, май, август, декабрь.
Напряженные месяцы: февраль, март, сентябрь, ноябрь.
Гороскоп для Рака на 2025 год
Раки, для вас пребывание в зоне комфорта, которое длилось практически весь прошлый год, подошло к концу. В 2025 нагрянут к вам и вызовы, и перемены, и страсти - даже если вы все это не заказывали небесной канцелярии. Начало года будет самым острым - из-за ретроградной петли Марса в вашем знаке. Марс - планета конфликтов, труда и спорта, поэтому всех этих вещей в вашей повседневности прибавится. А вы обычно не слишком-то любите ни одно, ни другое, ни третье.
Но деваться некуда - придется подстраиваться и адаптироваться (зато с этим у вас все отлично). Готовьтесь к тому, что резко прибавится работы, горящих дедлайнов и разногласий с окружающими. Звезды советуют действовать на опережение, и на январь-февраль найти себе дополнительную подработку. Так вы перехитрите Марс, и возможно, даже останетесь в плюсе. По крайней мере финансовом. Добавить в жизнь спорта (только безопасного) тоже будет хорошей идеей.
Март тоже не будет вальяжным за счет затмений, а вот в апреле-мае шторм уляжется. И летом начнется новая глава: в ваш знак войдет Юпитер - добрый дедушка Мороз с мешком подарков. Хотя и немного не в сезон. Кому-то Юпитер подарит прибавление в семействе, кому-то решение жилищных вопросов, кому-то новую веху в карьере. Так или иначе он подлечит ваши "боевые ранения" предыдущих месяцев хорошими новостями, новыми надеждами и перспективами. Его влияние будет длиться все второе полугодие - с июня по декабрь.
Летом вы также попадете под прицел Сатурна - гораздо более сурового дедушки, чем Юпитер. В этот период не стоит пытаться ускориться, сделать что-то по-быстрому, где-то проскочить на халяву, проявить недобросовестность или хитрость. Иначе Сатурн так вас затормозит и устроит столько препятствий, что вы еще долго не сможете вернуться на исходные позиции.
Ваша мантра года: трудолюбие, добросовестность и активность.
Лучшие месяцы года: май, июнь, сентябрь.
Напряженные месяцы: январь, февраль, март.
Гороскоп для Льва на 2025 год
Львы, начало года пройдет для вас спокойно - в отличие от большинства других представителей зодиака вы окажетесь вдали от воинственного ретро Марса. Но вот окружающим будет несладко, и может понадобится ваше горячее сердце и холодная голова. Помогайте, если вас об этом попросят - у вас на это сейчас достаточно ресурсов и сил.
Самое интересное начнется в апреле, а затем продолжится в июне - когда Сатурн и Нептун направят к вам свое око. К счастью, взгляд этого ока будет ласковым, а не угрожающим. И если вы в контакте с энергиями этих планет, они принесут вам волну любопытных преобразований.
Что значит "в контакте с энергиями планет" ? Это значит, что энергии планеты вам близки и понятны, вы применяете их в своей жизни.
Энергии Сатурна - это ответственность, порядок, дисциплина, системность, способность к самоограничениям. Если вы дружны с этими качествами, то Сатурн с радостью предоставит вам новую ступень в обществе, повышение социального статуса, некие новые регалии. Пока это будут лишь предвестники, "цветочки". Если вы их не проигнорируете, то урожай ягодок снимете чуть позже, уже в 2026 году.
Энергии Нептуна - это более тонкие материи: контакт с музой, состояние творческого вдохновения, способность ценить искусство и наслаждаться им, духовные поиски, любовь к природе…В случае, если вам все это близко, то Нептун может одарить вас раскрытием мощной интуиции, сверхчувствительности, экстрасенсорики. В современном непредсказуемом мире такое чувствование людей и событий - настоящий дар. Ведь там, где логика и рациональность бессильна, внутреннее знание о том, как поступить в той иной ситуации, какое решение принять, - просто бесценно.
Еще один важный этап года - июль-август. В это время петля Меркурия по знаку Льва обратит вас к чему-то важному из прошлого: прошлым отношениям или контактам, прошлым планам, прошлой работе. Будет возможность исправить какие-то старые ошибки, что-то переиграть, наладить потерянную коммуникацию с важным для вас человеком. Осень и начало зимы пройдут под девизом "Все новое - это хорошо забытое старое".
Ваша мантра года: "возлюби ближнего своего как самого себя".
Лучшие месяцы года для вас: апрель, июнь, август.
Напряженные месяцы: июль, ноябрь.
Гороскоп для Девы на 2025 год
Девы, то, каким для вас будет 2025 год, сильно зависит от того, как вы прожили предыдущие два года. Потому что в эти 2 года на вас давил Сатурн - планета-начальник, судья, прокурор. Он проверял вас на трезвомыслие, самостоятельность, наличие крепкого стержня внутри, умение исполнять свой долг и брать на себя ответственность. Если вы успешно прошли эти проверки, то ближе к концу года получите заслуженную награду - связанную либо с повышением статуса в обществе, либо с недвижимостью. Например, для кого-то из вас это будет приглашение на руководящую должность, повышение, даже смена профессии на более престижную. А для кого-то - получение в собственность квартиры, дома, земельного участка.
Если же Сатурн сочтет ваш "экзамен" несданным, то есть риск обратной ситуации - понижения в должности, проблем на работе, препятствий в карьере, конфликтов с начальниками и представителями власти. Особенно сильно тучи могут сгуститься в феврале-марте. В этом случае звезды настоятельно советуют "работу над ошибками" - терпение и труд, критический взгляд на себя, строгость к себе, аскетизм, самоограничения. Хотя Девы все же обычно хорошо дружат с принципами Сатурна и легко проходят его уроки.
Но если Сатурн уже сделал большую часть своей работы и потихоньку с вами прощается, то цикл затмений только вступает в свои права. Затмения знаменуют для вас начало нового жизненного цикла длиной 10-20 лет. И весь нынешний год - это "подготовка к запуску". Вас ждут глобальные внутренние изменения: переосмысление своей жизни, волнующие осознания, внезапное понимание причин и следствий каких-то важных событий, поступков…Вы как бы увидите все под совершенно другим углом - и многое, над чем долго ломали голову, встанет на свои места. Возможно, и вы сами наконец почувствуете себя на своем месте. Да и отношения с окружающими тоже трансформируются: кто-то исчезнет из вашего круга, кто-то войдет в него. Кто-то станет ближе, а кто-то отдалится. Воспринимайте это как естественный процесс - вселенная лучше знает, что делает.
Ваша мантра года так и будет звучать: "найти себя, свое и своих".
Лучшие месяцы года: май, июль, октябрь.
Сложные месяцы: февраль, март, сентябрь.
Гороскоп для Весов на 2025 год
Весы, у вас в этом году картина, схожая с Овнами. Весной завершается цикл затмений по вашему знаку, который принесет вам некий урожай с последних двух лет. Первые 3 месяца года будут эмоциональными и непредсказуемыми, запасайтесь терпением и мятным чаем. На первый план выйдут темы борьбы и конкуренции, справедливости и баланса - как в коллективе, так и в отношениях с близкими. Ситуации заставят вас поразмыслить о несдержанных обещаниях, незакрытых конфликтах, нарушенных договоренностях. Но голых размышлений, как вы понимаете, недостаточно. Звезды намекают, что придется все это разруливать, искать компромисс и договариваться. Но не обещайте того, чего не сможете исполнить - иначе уйдете в кармический минус.
Если же вы все сделаете правильно, то начиная с апреля, ваш жизненный корабль начнет выравнивать курс и ловить попутный ветер. Такой ветер вообще-то есть у каждого. Он помогает двигаться вперёд - важно лишь найти его и направить усилия в нужное русло. Таким ветром для вас обещает стать Уран, который в июле войдет в воздушную стихию и ускорит реализацию ваших планов, надежд, намерений. То, что еще недавно казалось невероятно далеким или вообще недостижимым, вдруг предстанет на расстоянии вытянутой руки.
Вы также можете ощутить тягу к чему-то необычному, экзотическому, странному. Скорее всего это будет касаться каких-то знаний, информации или людей - именно за это отвечает стихия Воздуха. В любом случае не стоит сдерживать себя в таких порывах - через какое-то время за счет них вы будете весьма выгодно выделяться из толпы. Как человек, окутанный ореолом эксклюзивности. Может проснуться и легкий бунтарский дух - захочется вырваться из опостылевших рамок и правил. Например, за счет смены имиджа, круга общения или даже нового хобби. Все это тоже пойдет на пользу, поможет вам вновь ощутить вкус жизни и полноту чувств.
И если начало года обещает быть нервным, стрессовым, пессимистичным, то к его концу вы будете чувствовать себя совсем другим человеком, позабывшим обо всех тяготах прошлого.
Ваша мантра года: помнить о прошлом, смотреть в будущее, но жить в настоящем.
Лучшие месяцы года: июль, август, октябрь.
Сложные месяцы: январь, февраль, март.
Гороскоп для Скорпиона на 2025 год
Скорпионы, вам - одним из немногих представителей зодиака - удастся избежать почти всех опасных конфигураций, которые будут на небе в 2025. Можно сказать, что свою "школу жизни" вы прошли чуть раньше. И сейчас будете спокойно курить в сторонке с хорошим аттестатом подмышкой.
Зато возможностей и приятных поворотов на пути ожидается много. В первые три месяца вы ощутите невероятный энергетический и эмоциональный подъем, который обязательно нужно направить в нужное русло. Что за русло это может быть? Звезды говорят, что вашего внимания сейчас требует дом, родные, хозяйство и быт. И не думайте, что это звучит скучно. Дом и семья - это место силы, которое наполняет и исцеляет, даже когда вокруг бушуют шторма. Вложив всю страстность своей натуры в обустройство дома, дачи, налаживание отношений с родственниками, вы получите много отдачи в следующие годы.
В апреле возможны эпизодические приступы неуместной самовлюбленности - осторожнее с этим, если не хотите испортить отношения с важными для вас людьми.
А начиная с июня и до конца года вы будете ощущать присутствие Юпитера в своей жизни - планеты везения, роста и счастливых возможностей. Это время, когда многое будет получаться легче обычного, а кое-то и вовсе достанется "на халяву", без приложения даже минимальных усилий. Подумайте, что бы вы хотели привлечь в свою жизнь и хотя бы просто лежите в направлении желаемого - Юпитер сделает за вас все остальное. Только мечтайте по-крупному, мелочами он не занимается. И верьте в себя по-настоящему, не для галочки.
Также благодаря Юпитеру многие Скорпионы создадут свою семью в новом году.
Осень будет менее вальяжной и лайтовой - можно столкнуться с внезапной потерей мотивации, желания развиваться, стремиться к большему, становиться лучше. А в ноябре, как назло, еще и навалится куча горящих дедлайнов, которые хочешь не хочешь придется разруливать. Что ж, поскольку вы накопили достаточно сил и ресурсов за предыдущие спокойные девять месяцев, то пройдете и этот период практически без потерь.
Ваша мантра года: "По вере вашей да будет вам".
Лучшие месяцы года: январь, март, июнь.
Сложные месяцы: апрель, август, ноябрь.
Гороскоп для Стрельца на 2025 год
Стрельцы, у вас первое полугодие продолжает тенденции 2024 года: по-прежнему дела не идут гладко - то тут, то там на пути встречаются кочки. Много стресса и разочарований в этот период вам могут принести завышенные ожидания и требования: как к самим себе, так и к миру в целом. Особенно могут обостриться отношения с Близнецами. Постарайтесь не влетать в гордыню и позицию "Мне все должны" или "Все должно быть так, как я себе придумал / придумала". Тогда есть шансы, что обойдется малой кровью в виде вашего легкого недовольства текущим положением дел.
В феврале и марте может очень раздражать масса мелких, но неотложных и необходимых задач. А вы ох как не любите мелочи и детали - вам подавай что-то грандиозное и великое. Но в этом тоже один из ваших уроков года - научиться видеть смысл и ценность в незначительных на ваш взгляд вещах вроде выбора тумбочки в прихожую или простраивания более удобного маршрута до работы.
Но - хвала небесам! - уже с июня ситуация начнет стремительно разворачиваться в вашу пользу. Если вы не успели фатально накосячить в предыдущие шесть месяцев, большинство головных болей начнут рассасываться самостоятельно, без вашего участия. Начальник "вдруг" вспомнит, что помимо вас в компании еще полно сотрудников, которых можно нагрузить, а домочадцы начнут принимать на ура ваши предложения и просьбы - вместо того, чтобы спорить и высказывать недовольство на каждом шагу.
За счет гармоничного влияния Сатурна и Нептуна летом может "прилететь" заманчивое предложение от начальства или родителей о поездке - по рабочим или семейным вопросам. Соглашайтесь - звезды гарантируют море новых впечатлений + достижение цели, ради которой вы ехали. Заодно и вашу природную жажду приключений утолите - без всяких последствий для репутации или кошелька.
Осенью же придется снова собраться для важного рывка - возобновятся ситуации или отношения, которые вы уже считали завершенными. Сентябрь и ноябрь - время принятия важных решений, которые повлияют на целое десятилетие вперед. Тут очень пригодится ваш внутренний мудрец - будьте чуткими к его подсказкам.
Ваша мантра года: "Даже самый великий путь складывается из тысяч маленьких шагов".
Лучшие месяцы года: апрель, июнь, август.
Сложные месяцы: март, сентябрь, ноябрь.
Гороскоп для Козерога на 2025 год
В новом году Козероги будут испытывать сильное влияние противоположного знака - Рака. С одной стороны, это говорит о высокой степени конфликтности, множестве разногласий и размолвок в близких отношениях на протяжении года. По принципу "ты противоположен мне - значит мы не можем найти общий язык". С другой стороны, возрастают шансы встретить свою настоящую половинку в любви или в дружбе. Потому что противоположности, как вы помните, могут и притягиваться - именно за счет своей разности. Свой отрицательный принцип Рак проявит в основном в начале года: январь-февраль. А положительный - во втором полугодии, особенно в июне-июле.
На втором месте по степени влияния - планеты в Овне, которые тоже "пройдутся" по Козерогам сначала в марте, а затем с июня по сентябрь. В этот период вы скорее всего будете ловить себя на резкости, раздражительности, спешке, сильных эмоциях - на всем том, что вам вообще-то не свойственно. Чтобы развернуть эту силу себе в плюс, вам нельзя сидеть без дела. Найдите себе на эти месяцы занятие, в которое вы будете вкладывать всю эту бушующую энергию. Это может быть: ремонт, спорт, работа на земле, подработка, новое хобби. Главное, чтобы энергия имела вектор приложения. Иначе все будет выливаться в бытовые ссоры, мелкие травмы и глупые поступки.
Интересные качели получатся и с самооценкой: то она будет взлетать до небес - вероятно из-за гордости своим домом или семьей, то падать ниже плинтуса - из-за недовольства своим телом, внешностью или лидерскими качествами. Причем адекватности в этих оценках у вас тоже будет маловато - Нептун наведет "тумана". Звезды пока советуют доверять скорее оценкам других, важных для вас людей, чем своим собственным. Но все равно не впадать в эмоциональные крайности типа: "Я король мира" / "Я ничтожество" будет непросто.
Последние три месяца пройдут уже гораздо спокойней и стабильней, к вам вернется привычная трезвость и ясность рассудка. Тут уж можно и решения важные принимать, и отношения налаживать, и новые возможности использовать. А они обязательно будут - и немало. Например, в октябре "чудесным" образом может разрешиться вопрос, над которым вы бились пару лет. И словно гора с плеч рухнет. А в ноябре-декабре звезды советуют вернуться к заброшенному обучению - сейчас оно способно принести вам важное знакомство и последующие дивиденды на много лет вперед.
Ваша мантра года: "Спуститься со своих горных высот и стать ближе к людям".
Лучшие месяцы года: июнь, июль, ноябрь.
Напряженные месяцы: январь, март.
Гороскоп для Водолея на 2025 год
Водолеи, для вас 2025 - переломный год, когда Уран - ваша планета-управитель - наконец перейдет из Тельца, в котором он был целых семь лет, в Близнецы. Что это значит? Что предыдущие семь лет Уран показывал вам свою худшую сторону: срывал планы и надежды, устраивал шоки в личной жизни и карьере, толкал на странные поступки, о которых вы жалели впоследствии. Потому что между Тельцом и Водолеем конфликт на астрологическом круге. А вот Близнецы - это родственный Водолею знак, и сейчас Уран наконец начнет поворачиваться к вам своей лучшей стороной.
Как он может проявить себя в позитиве? Снова в виде странностей и шоков, только уже приятных. Во-первых, это внезапная слава, популярность. Если у вас публичная профессия, вы ведете блог или занимаетесь творчеством - Уран быстро сделает вас звездой в своих кругах. Рост подписчиков, клиентов, аудитории, признание ваших талантов - когда вы уже и не надеялись на это. Во-вторых, в вашей жизни станет меньше обязательств и больше свободы. А это напрямую влияет на ваше ощущение счастья - в лучшую сторону. В-третьих, на вас может свалиться крупная сумма денег - в виде подарка, наследства, огромной премии, выигрыша или другой счастливой случайности. И вообще, многое в вашей жизни будет решать господин Случай.
Но вся эта красота начнет разворачиваться только во втором полугодии. Первая часть года будет довольно застойной, мало чем отличаясь от 2024 года. С другой стороны, за последние пару лет вы уже так устали от постоянного происшествий различного характера, что воспримете это скорее как дар, чем как наказание.
Январь-февраль лучше посвятить любви, семье и домашним хлопотам, ограничить контакты вовне - потому что окружающие в это время будут неадекватны и даже агрессивны. Весна - тоже не время для чего-то важного, нового, грандиозного. А вот завершать, подводить итоги, доводить до победного и логического конца какие-то дела, планы, процессы - очень даже рекомендуется.
Начиная с июля можно рвануть с места в карьер - в любом интересном вам направлении. Уран поддержит, вдохновит и подарит кучу классных новый идей по перезагрузке своей жизни.
Ваша мантра года: "Волшебник в голубом вертолете - это вы сами".
Лучшие месяцы года: май, сентябрь, октябрь.
Сложные месяцы: август, ноябрь.
Гороскоп для Рыб на 2025 год
Рыбы, ваш год будет полон самых разных настроений, приключений и испытаний. В первом полугодии по вашему знаку продолжают идти: Сатурн - планета кармы, и Нептун - планета чудес. Так что и того и другого будет вдоволь. Сатурн преподносит вам уроки трезвости и взросления, возвращает наработанную карму, показывает вашу жизнь и вас самих как есть - без иллюзий и приукрашиваний. Этот процесс идет уже с 2023 года и закончится к концу 2025. Как правило, Сатурн заставляет от чего-то отказаться, ограничить себя в чем-то. Ведь способность к разумному самоограничению есть признак сложившейся личности. Особенно жестко эта планета настроена к разного рода зависимостям: будь это зависимость финансовая, эмоциональная или пищевая.
Если у вас все в порядке с дисциплиной, ответственностью и самоограничениями, то Сатурн сделает вас сильней, закалит вашу волю и дух, уберет страхи. А на внешнем уровне - может подарить новую высоту в социуме, укрепление финансового положения (причем надолго), новый статус (замужество, материнство, новая должность). Но если он решит, что с экзаменом вы не справились, то принудительно лишит чего-то важного. Или "закроет дома", посадив на больничный, например. Чтобы у вас было время и повод переосмыслить свою жизнь и что-то изменить.
Нептун не такой жесткий - он действует мягко, скрытно, исподволь. И очень медленно. Нептун находится в Рыбах уже 12 лет, и все это время незаметно меняет вашу реальность - а вы и не подозреваете. Попробуйте отмотать на 12 лет назад - и вы поймете, что с тех пор стали вообще другим человеком. Так вот, заканчивая свою "темную работу" и покидая знак Рыб, он оставит вам на прощание нечто чудесное.
Кому-то - исцеление от тяжелой болезни, кому-то - мужчину / женщну мечты, кому-то - долгожданный успех в творчестве. В зависимости от того, какая ваша самая большая мечта на момент сейчас. Возможно даже, что эта мечта тайная и о ней никто не знает. Фишка Нептуна в том, что он именно создает эффект волшебства - когда никто уже не надеется, не верит и не ждет - случается чудо.
Все, что касается этих планет, будет происходить в январе-апреле. Летом править вашей жизнью будет Юпитер в Раке - это фактор большого везения, и часто - шальных денег. Если задумали что-то грандиозное (например, переезд в другой город или страну), но начать страшно - начинайте именно летом, Юпитер поможет.
Ну а осень - время затмений, которые тоже продолжают идти по вашему знаку. Будьте особенно чуткими в это время к своим ощущениям, снам, интуиции, к странным встречам или совпадениям. Все это - знаки судьбы, которая сейчас активно переводит ваше будущее на новые рельсы. В нужный момент вам нужно будет сделать выбор или принять важное решение. Не пытайтесь сбежать от него - на кону ваше счастье на ближайшие 10-20 лет.
Ваша мантра года: Следуйте своему пути - даже если никто его не понимает.
Лучшие месяцы года: май, июнь, октябрь.
Напряженные месяцы: февраль, март, сентябрь.
31.12.2024, 16:48 53571
Житель Астаны с двойным гражданством десять лет получал пенсию в Казахстане и России
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Астаны, имея двойное гражданство Казахстана и Российской Федерации, на протяжении 10 лет одновременно на территории двух государств получал пенсионные выплаты, сообщили в столичной прокуратуре.
Как разъяснили в прокуратуре, в соответствии с соглашением о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, при переселении пенсионера в пределах государств - участников соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства пенсионера.
Таким образом, пенсионные выплаты не могут быть назначены одновременно в двух государствах - участниках соглашения.
По акту реагирования прокуратуры города судом с получателя пенсионных выплат взысканы незаконно полученные пенсионные выплаты в размере 8,9 млн тенге.
31.12.2024, 15:49 55736
Полиция и Нацгвардия перешли на усиленный режим работы
В новогоднюю ночь на службу заступают порядка 32 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В канун новогодних праздников полиция и военнослужащие Национальной гвардии переходят на усиленный режим работы, сообщает Polisia.kz.
На совещании министр внутренних дел Ержан Саденов поручил личному составу провести гарнизонные разводы во всех регионах страны.
Поручаю усилить охрану правопорядка, приблизить наряды к местам проведения праздничных мероприятий, взять под охрану центральные площади, объекты массового пребывания людей, места запуска салютов. Центр оперативного управления должен обеспечить круглосуточный визуальный контроль, оперативно реагировать на все происшествия", - сказал глава МВД.
В новогоднюю ночь на службу заступают порядка 32 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. Из них 12 тысяч будут находиться непосредственно возле мест проведения праздничных мероприятий.
31.12.2024, 12:55 65441
Во сколько обойдется казахстанцам новогодний стол - Energyprom
Фото: energyprom.kz
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В какую примерную сумму обойдутся казахстанцам традиционные новогодние яства, посчитал Energyprom.
За месяц цены на продукты питания в РК выросли на 1,1% и на 5,4% за год.
К примеру, сливочное масло подорожало на 8,7%, фрукты и овощи - на 8,4%, сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия - на 5,9%, молочные продукты - на 5,7%, яйца - на 4,4%, хлебобулочные изделия и крупы - на 3,9%, мясо и мясопродукты - на 3,4%. Алкогольные напитки выросли в цене на 8,9%, безалкогольные - на 8,2%.
Более всего продовольственные товары подорожали в Жетысуской области - на 7,9%. Далее расположились Алматы (на 7,4%), а также Мангистауская и Восточно-Казахстанская области (на 6,4% в каждом из регионов). Наименьший годовой рост цен был отмечен в Туркестанской области (всего на 3,2%), а также в Астане и в Улытауской области (на 3,7% в каждом из регионов)", - сообщает агентство.
Что касается подготовки праздничного стола, одним из традиционных блюд на нем является салат оливье. Редакция Energyprom провела анализ стоимости продуктов для базовой версии этого салата в некоторых популярных онлайн-магазинах страны.
В одном из крупных сетевых супермаркетов страны на 25 декабря 2024 года общая стоимость заказа всех ингредиентов для этого салата (майонез, яйца, картофель, морковь, вареная колбаса, зеленый горошек и маринованные огурцы) через мобильное приложение составила 3,4 тыс. тенге.
В двух других приложениях онлайн-магазинов такой же набор продуктов обойдется в 3,5 тыс. и 3,3 тыс. тенге соответственно.
Что касается напитков в Казахстане и некоторых других странах СНГ, их примерная стоимость приводится в таблице.
31.12.2024, 10:25 74591
Как правильно встретить новый, 2025 год Змеи
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Как правильно встретить новый, 2025 год Зеленой Деревянной Змеи, чтобы привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев.
В китайском гороскопе змея - одно из самых уважаемых и почитаемых животных. Она является символом ума и мудрости, а вместе с тем - гибкости и хитрости. Благодаря этим качествам она способна легко адаптироваться и приспосабливаться к переменам, сообщает РИА Новости.
Змеи традиционно считались на Востоке вполне миролюбивыми и спокойными, однако недооценивать их точно не стоит. В случае опасности змея способна дать отпор противнику. А найти ее рядом с домом считалось предвестником большой удачи.
Место для встречи года Змеи
Так как Змея - достаточно скрытное создание, старается избегать шумных мест и больших компаний, встречать приближающийся новый год Змеи рекомендуется в уютной, спокойной обстановке, в идеале - дома, в кругу родных и самых близких друзей.
Внимательно стоит отнестись и к выбору тематических украшений для места празднования наступающего Нового года. Так как Змея любит все, связанное с природой, то можно использовать разнообразный натуральный декор. Мишура и переливающиеся на свету игрушки также будут напоминать змеиную чешую, а елку или праздничный стол можно украсить фигуркой символа наступающего года.
В чем встречать год Змеи
Стильный и красивый - именно такой наряд рекомендуется выбрать для встречи нового 2025 года, покровителем которого будет Зеленая Деревянная Змея. Угодить символу можно, выбрав ткани и материалы, напоминающие змеиную чешую. Это могут быть пайетки, стразы, металлик драгоценных оттенков.
Задумываясь о цвете будущего наряда, стоит обратить внимание на все оттенки зеленого, элегантные и сдержанные коричневые и бежевые цвета. А вот с красным цветом все очень неоднозначно. С одной стороны этот цвет считается оттенком успеха, но в то же время, будучи связанным со стихией огня, не самым лучшим образом сочетается с деревом. Именно по этой причине при выборе новогоднего наряда к оттенкам красного стоит относиться с осторожностью.
Неудачным выбором для праздничного платья или костюма станут все оттенки, которые не встречаются в живой природе. Экстравагантные фасоны также стоит отложить для других праздников: символ наступающего года подобной вычурности не оценит.
Подарки в год Змеи
Змея совсем не против практичных подарков, а потому под новогоднюю елку вполне можно положить ту вещь, о которой поздравляемый уже давно мечтал. Конверт с деньгами тоже станет отличным подарком и, возможно, позволит человеку реализовать свое новогоднее желание.
Как и на многие другие праздники, дарить косметику или парфюмерию на Новый 2025 год стоит очень аккуратно. Ведь правильно подобрать подобный подарок вслепую практически невозможно, а потому не стоит рисковать. А вот к всевозможным украшениям Змея относится хорошо. Представительницы прекрасного пола, например, оценят кольца, кулоны или браслеты, мужчинам пригодятся новые запонки или зажим для галстука. Подчеркнуть уважение к символу наступающего года можно, выбрав украшения в виде змеи.
Змея связана с природой, а значит, праздничный подарок можно дополнить предметами из натуральных материалов. А так как в наступающем году серьезное внимание стоит уделить саморазвитию, то в качестве подарка можно выбрать, например, образовательные курсы или программы, которые помогут человеку достичь новых карьерных высот или реализоваться в новой для него сфере.
Приметы и традиции
Каждый человек мечтает о том, чтобы новый год оказался успешнее, спокойнее и благополучнее года уходящего. Для того чтобы в новогоднюю ночь привлечь удачу в дом, можно поставить на окошко небольшое блюдце с молоком: Змее такое угощение придется по душе.
Не стоит встречать наступающий год с малоприятным багажом года уходящего. В ожидании главной ночи стоит вернуть все долги, выполнить те обещания, что когда-то были даны, сделать все возможное для того, чтобы избежать ссор с родными и близкими.
Существуют и универсальные приметы, которые также могут помочь гражданам добиться желаемого в наступающем году. Например, если хочется в 2025 году получить финансовое благополучие, в обувь под пятку или в карман нужно спрятать монетку.
Что приготовить на год Змеи
Так как Змея - создание хищное, на праздничном столе в этом году будут уместны мясные или рыбные блюда. Для того чтобы соблюсти цветовую гамму праздника, можно добавить к ним зеленый овощной гарнир. Любое блюдо можно декорировать в "змеиной теме", это придаст особый праздничный оттенок застолью.
Тарталетки с сельдью
Ингредиенты:
- тарталетки - 10 штук;
- сельдь филе - 200 граммов;
- свекла - 1 штука;
- картофель - 2 штуки;
- морковь - 2 штуки;
- лук репчатый 1 штука;
- майонез - 45 миллилитров;
- зелень - по вкусу.
Приготовление:
- подготовить филе сельди. Отварить отдельно свеклу, картофель и морковь;
- сельдь нарезать средними кусочками, измельчить небольшую луковицу;
- очистить свеклу, картофель и морковь, натереть на терке;
- овощи смешать с майонезом;
- в каждую тарталетку положить пару кусочков сельди, репчатый лук. Сверху на лук в тарталетках выложить смесь из овощей;
- по желанию украсить тарталетки свежей зеленью.
Запеченная утка с яблоками и апельсинами
Ингредиенты:
- утка - 2 килограмма;
- яблоки кислых сортов - 4-5 штук;
- апельсины - 2 штуки;
- соль - 5 граммов;
- молотая паприка - 5 граммов;
- асафетида - 5 граммов;
- перец белый - 5 граммов;
- перец черный - 2,5 грамма;
- кориандр - 5 граммов;
- зира - 8 граммов;
- мед - 30 миллилитров.
Приготовление:
- утку тщательно промыть под струей холодной воды, убрать лишнюю влагу при помощи бумажных полотенец. Ножом осторожно отрезать верхнюю часть крылышек и гузку, при необходимости удалить остатки перьев;
- в яблоках удалить сердцевину вместе с семенами, нарезать мякоть плода крупными кусками. Апельсин нарезать ломтиками, все косточки также необходимо удалить;,
- подготовленными фруктами нужно нафаршировать утку, обмазать специями и медом, затем нитками или зубочистками закрыть разрез. Готовую к приготовлению птицу поместить в кулинарный рукав и отправить в форме для запекания в духовку. Температура запекания - 180 °C, время - 2 часа;
- через час после того, как блюдо оказалось в духовке, птицу нужно аккуратно перевернуть, не повредив рукав. Если хочется, чтобы мясо покрылось румяной корочкой, примерно за 15 минут до готовности нужно разрезать рукав и оставить блюдо запекаться;
- остудить готовую утку и удалить из нее фрукты. После этого готовое блюдо можно подавать к столу.
Салат с хамоном
Ингредиенты:
- хамон - 100 граммов;
- апельсин - 1 штука;
- рукола - 50 граммов;
- моцарелла - 200 граммов;
- оливковое масло - 30 миллилитров;
- бальзамический соус - 5 миллилитров;
- лимон - 1 штука;
- пармезан - 40 граммов;
- сухари - 20 граммов;
- соль, перец - по вкусу.
Приготовление:
- ломтики хамона нужно аккуратно свернуть в небольшие по размерам рулетики, которые выкладываются на блюдо вместе с вымытой руколой. Сверху они поливаются небольшим количеством оливкового масла и лимонного сока, после чего ингредиенты нужно аккуратно перемешать и на несколько минут оставить настояться;
- моцарелла нарезается слайсами, а апельсин - тонкими кольцами;
- на тарелку нужно выложить кольца апельсина, руколу с хамоном, кусочки моцареллы. Посыпать салат тертой цедрой;
- финальный штрих - посыпать сухарями, пармезаном и на край тарелки брызнуть бальзамический соус.
Новогодний кекс с сухофруктами
Ингредиенты:
- масло сливочное - 130 граммов;
- сахар - 100 граммов;
- яйца - 3 штуки;
- мука - 100 граммов;
- миндаль измельченный - 50 граммов;
- соль - 2,5 грамма;
- специи - 5 граммов;
- сухофрукты - 500 граммов;
- цукаты - 50 граммов.
Приготовление:
- форму для кекса застелить пергаментом. Предварительно разогреть духовку до 150 градусов;
- взбить яйца с сахаром до образования плотной пены. Чтобы сухофрукты в процессе приготовления не опустились на дно, их предварительно стоит обвалять в небольшом количестве муки;
- в отдельной емкости смешать сухие ингредиенты. Добавить масло и немного яичной смеси, перемешать все миксером на низкой скорости до образования комка. Яичную смесь влить постепенно и перемешать. Также несколькими партиями добавить в получившуюся смесь сухофрукты. Все вновь хорошо перемешать и выложить в форму;
- выпекать от 1,5 до 2 часов в разогретой до 150 градусов духовке. Заметив, что верхняя часть блюда начинает слишком сильно темнеть, можно накрыть его фольгой или пергаментом. Не вынимать из формы до полного остывания;
- пропитать готовое блюдо лимонным или апельсиновым сиропом. После этого кекс стоит завернуть в специальную бумагу, фольгу или пленку и оставить как минимум на сутки при комнатной температуре в сухом месте.
Что нельзя готовить на год Змеи
Считается, что год Змеи не стоит встречать блюдами из тех существ, которые внешне напоминают символ наступающего года. Это может стать плохой приметой.
Также есть мнение, что Змея в выборе праздничных блюд отдает предпочтение простоте. Минимальная обработка, чтобы сохранился натуральный вкус продуктов, высокие требования к свежести ингредиентов - вот основные пункты, на которые стоит обратить внимание.
Как украсить праздничный стол на Новый год
Так как основной цвет приближающегося праздника - зеленый, то и праздничный стол можно сервировать посудой изумрудных оттенков, использовать зеленые веточки в качестве декора или украсить застолье фигуркой змеи как символа наступающего года.
Считается, что Змея очень любит богатые украшения, красивый декор, однако в этом вопросе главное не переборщить. Стоит избегать смешения слишком большого количества цветов и оттенков: лучше выбрать два-три основных и придумать с ними лаконичные, но стильные и изысканные сочетания.
30.12.2024, 20:08 99231
Нацбанк Казахстана предупредил о новых схемах мошенничества
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил о новых схемах злоумышленников для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан.
Гражданам направляют букеты цветов без указания отправителя, после чего с получателем связываются злоумышленники и, представляясь работниками курьерской службы, просят подтвердить доставку при помощи кода из поступившего СМС-сообщения", - говорится в сообщении регулятора.
Вместе с тем стали известны случаи, связанные с доставкой почтовых посылок. Граждане получают СМС-сообщения или вредоносные ссылки для "получения заказа в почтовом отделении", где их просят ввести свои персональные данные. В результате злоумышленники могут получить доступ к личным данным на телефоне, в том числе к банковским приложениям.
Также злоумышленники рассылают в мессенджерах вредоносное программное обеспечение под видом фотографий. При попытке открыть и посмотреть фотографию, запускается установочный файл (расширение ".APK"). Таким образом, злоумышленники могут перехватить управление мобильным устройством и заблокировать доступ к нему", - сообщили в НБ РК.
Кроме того, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для имитации голоса или видео близких людей. Злоумышленники звонят или пишут, представляясь родственниками или знакомыми, и под различными предлогами просят перевести деньги, перейти по ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере или сообщить личные данные.
Национальный банк призывает граждан быть бдительными и не сообщать конфиденциальную информацию третьим лицам, не доверять подозрительным телефонным звонкам, перепроверять подлинность запросов, не открывать сомнительные ссылки и файлы, а также не устанавливать приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.
Ранее Национальный банк Казахстана предупредил об участившихся случаях мошенничества с предоставлением злоумышленниками поддельных "документов частных судебных исполнителей", сформированных в рамках судебных производств и решений.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?