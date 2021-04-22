Снизить пенсионный возраст казахстанцам с инвалидностью предложили депутаты

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Депутат мажилиса от Народной партии Казахстана Ерлан Смайлов озвучил на пленарном заседании палаты запрос, касающийся лиц с ограниченными возможностями, и предложил снизить пенсионный возраст инвалидов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Министерства труда и социальной защиты, численность работающих инвалидов в Казахстане составляет 85,5 тыс. человек.

В основном работают лица с инвалидностью, имеющие 3 группу. Меньше - вторую, и еще меньше - первую группу. Обеспечение занятости и вовлечение лиц с инвалидностью в трудовую деятельность, создание для них полноценных и качественных условий жизни, безусловно, важное направление работы. Но вместе с тем, очевидно, что необходимо учитывать и физиологические показатели здоровья взрослых лиц с инвалидностью. Пенсионное законодательство скидок на проблемы со здоровьем не делает. С возрастом, как нетрудно догадаться, хронические заболевания только усугубляются и многим инвалидам физически тяжело дорабатывать до положенного по закону 63-летнего возраста. Однако альтернатива этому - мизерное пособие, так что выбирать не приходится. Некоторые инвалиды работают и после выхода на пенсию, но таких меньшинство, особенно на селе. Многие просто вынуждены работать для получения большего размера пенсии. Не работая до выхода на пенсию, они могут рассчитывать только на минимальный размер пенсионных выплат", - объяснил Смайлов.

Представители фракции считают, что вопрос снижения пенсионного возраста для лиц с инвалидностью должен решаться комплексно, с учетом множества факторов.

Мера по снижению пенсионного возраста для лиц с инвалидностью не должна ограничивать их право на труд и после выхода на пенсию. Но в первую очередь, она должна обеспечить им право более раннего выхода на пенсию - реализацию их права на здоровье и достойную старость", - сказал депутат.

В запросе депутаты партии предложили правительству снизить пенсионный возраст для лиц с инвалидностью, а также разработать четкие критерии определения возраста выхода на пенсию для данной категории граждан, с учетом диагноза, состояния здоровья, характера труда и других нюансов.





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