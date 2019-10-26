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Снос недостроенной многоэтажки в Нур-Султане переполошил горожан

25.10.2019, 14:52 9559
Снос недостроенной многоэтажки в Нур-Султане переполошил горожан
Нур-Султан. 25 октября. Kazakhstan Today - Поздно вечером 24 октября в Нур-Султане был снесен недостроенный многоэтажный корпус ЖК "Территория комфорта - 1". Сильный грохот переполошил жителей близлежащих домов, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня стало известно, что строители повалили здание, строительство которого велось с нарушениями
 

Вчера под наблюдением специалистов благополучно был свален первый корпус аварийного ЖК "Территория комфорта - 1". Планируется завершить снос всех корпусов до конца года и начать строительство. Почти 15 лет более 500 дольщиков ожидают свои квартиры в данном объекте", - написал в Instagram замакима столицы Алтынбек Кайсагалиев.

 

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