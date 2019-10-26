Снос недостроенной многоэтажки в Нур-Султане переполошил горожан

Сегодня стало известно, что строители повалили здание, строительство которого велось с нарушениями.
Вчера под наблюдением специалистов благополучно был свален первый корпус аварийного ЖК "Территория комфорта - 1". Планируется завершить снос всех корпусов до конца года и начать строительство. Почти 15 лет более 500 дольщиков ожидают свои квартиры в данном объекте", - написал в Instagram замакима столицы Алтынбек Кайсагалиев.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства