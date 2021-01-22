Собака с отстреленным ухом: полицейские нашли живодера

Кокшетау. 21 января. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские с помощью новой системы видеонаблюдения установили мужчину, отстрелившего собаке ухо в поселке Косшы близ Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области, с помощью камер видеонаблюдения центра оперативного управления полицейским удалось установить подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Косшы. У него изъяты снегоход, два охотничьих ружья и патроны к нему.

В отношении гражданина составлены административные протокола по статье 436 КоАП РК (Стрельба из огнестрельного газового, пневматического, метательного и электрического оружия, применение пиротехнических изделий в населенных пунктах), статье 408 (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек).

Напомним , 20 января на камеру в поселке Косшы сняли собаку с отстреленным ухом. Ролик был опубликован в соцсетях. По словам автора видео, рядом с собакой лежал мертвый щенок.

Отстрел был еще ночью. Кто-то катался на снегоходах и палил по собакам. Всю ночь был слышен визг", - говорится в сообщении.

Спасатели доставили собаку в клинику, где ей была оказана необходимая помощь.









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