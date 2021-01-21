В Акмолинской области обнаружили собаку с отстреленным ухом

Кокшетау. 20 января. Kazakhstan Today - Животное сняли на камеру в поселке Косшы, после чего опубликовали в Instagram. По словам автора ролика, рядом с собакой лежал мертвый щенок, передает Kazakhstan Today.

Отстрел был еще ночью. Кто-то катался на снегоходах и палил по собакам. Всю ночь был слышен визг", - говорится в сообщении.

Как сообщает КТК , спасатели доставили собаку в клинику, где ей была оказана необходимая помощь. Видеоматериалы изучили в департаменте полиции Акмолинской области.

По данному факту сотрудниками полиции ОП Целиноградского района устанавливается лицо, совершившее данное правонарушение, а также владелец собаки. Проводится подводный обход Косшы", - отметили в ведомстве.

Напомним , 19 января близ Нур-Султана живодер протащил по дороге привязанную к авто собаку.

Собака, которую 7 января хозяин-живодер волоком на скорости тащил по проспекту Азаттык в Атырау, привязав к своей машине, получила тяжёлые травмы, но осталась жива.

14 января зоозащитники Алматинской области обнаружили вопиющие факты жестокого обращения с животными. На этот раз живодеры издевались не над кошками и собаками, а над волками.

В декабре пса из Атырау, ставшего известным на всю страну, после того, как появилось видео, на котором его душили дверцей холодильника, новая хозяйка увезла в США.

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан настаивают на ужесточении законодательства в сфере защиты животных.





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