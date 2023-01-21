Сообщается о госпитализации Нурсултана Назарбаева Дополнено
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - О госпитализации первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева сообщил бывший директор гостелеканала "Хабар24" Александр Аксютиц.
Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство", - написал Аксютиц на своей странице в Facebook.
Напомним, парламент одобрил законопроект о признании утратившим силу конституционного закона о Первом Президенте - Елбасы. С принятием закона первый президент РК Нурсултан Назарбаев лишается привилегии первого главы государства, останется только историческая роль основателя этого государства. Также снимается неприкосновенность с близких родственников первого президента.
Дополнено 20.01.2023, 12.48
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя", - сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай в Twitter.
Дополнено 20.01.2023, 20.54
Директор по хирургии Юрий Пя рассказал об итогах прошедшей процедуры, которую перенес Нурсултан Назарбаев в стенах НАО «Национальный научный кардиохирургический центр».
Процедура, которая была проведена сегодня, была запланирована еще в прошлом году", - объяснил Юрий Пя.
Юрий Пя уточнил, что информация о диагнозе, методе лечения и деталях состояния является конфиденциальной ввиду врачебной тайны, на сохранение которой имеет право любой пациент. Однако он уточнил некоторые детали, в частности пояснил, что речь идет не об операции, а лишь о лечебно-диагностической процедуре.
Это не операция, я хочу внести ясность. Это процедура. Но в русскоязычном обществе иногда путают понятие "операции" и понятие "процедуры". Вот это была лечебно-диагностическая процедура. Как хирург могу сказать, что операция - это когда вскрывается грудная клетка. А процедура делается через какие-то минимальные доступы, это уже не входит в категорию операции по международной номенклатуре. Это интервенционное вмешательство, и все вместе - я имею в виду, когда мы начали подготовку и когда мы закончили, - заняло около 2,5 часа", – рассказал директор по хирургии.
Юрий Пя также уточнил, что лечение Нурсултана Назарбаева в клинике полностью покрывается государственным объемом бесплатной медицинской помощи, как и для любого казахстанца, поступающего на лечение по квоте.
Во-первых, он на сегодняшний день является нашим пациентом и, как гражданин Казахстана, имеет право получить помощь в рамках ОСМС. Процедуры все покрываются из бюджета государства, ни один гражданин Казахстана не платит за эти операции. Просто я хочу сказать, что это доступно любому гражданину Казахстана. То есть эта процедура проводится у нас ежедневно и по несколько раз в день. Да, она дорогостоящая с точки зрения финансов, но, слава Богу, у нас есть возможность обеспечить эту помощь гражданам Казахстана", - заверил Юрий Пя.
Самочувствие первого президента после процедуры, по информации Юрия Пя, хорошее. Нурсултана Назарбаева могут выписать из клиники уже в ближайшее время.
Выписка будет планироваться согласно его состоянию. Если состояние позволит ему выписаться домой, то мы его выпишем в ближайшее время. Я надеюсь, что это произойдет сегодня-завтра. Это решение будет принято коллегиально, совместно со всей командой, которая участвовала в этой процедуре", – подытожил Пя.