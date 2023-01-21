20.01.2023, 11:53 46586

Сообщается о госпитализации Нурсултана Назарбаева  Дополнено

Первый президент перенес операцию на сердце
Сообщается о госпитализации Нурсултана Назарбаева
Фото: elbasy.kz
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - О госпитализации первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева сообщил бывший директор гостелеканала "Хабар24" Александр Аксютиц.

Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство", - написал Аксютиц на своей странице в Facebook.


Напомним, парламент одобрил законопроект о признании утратившим силу конституционного закона о Первом Президенте - Елбасы. С принятием закона первый президент РК Нурсултан Назарбаев лишается привилегии первого главы государства, останется только историческая роль основателя этого государства. Также снимается неприкосновенность с близких родственников первого президента.

Дополнено 20.01.2023, 12.48

Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя", - сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай в Twitter.


Дополнено 20.01.2023, 20.54

Директор по хирургии Юрий Пя рассказал об итогах прошедшей процедуры, которую перенес Нурсултан Назарбаев в стенах НАО «Национальный научный кардиохирургический центр».

Процедура, которая была проведена сегодня, была запланирована еще в прошлом году", - объяснил Юрий Пя.


Юрий Пя уточнил, что информация о диагнозе, методе лечения и деталях состояния является конфиденциальной ввиду врачебной тайны, на сохранение которой имеет право любой пациент. Однако он уточнил некоторые детали, в частности пояснил, что речь идет не об операции, а лишь о лечебно-диагностической процедуре.

Это не операция, я хочу внести ясность. Это процедура. Но в русскоязычном обществе иногда путают понятие "операции" и понятие "процедуры". Вот это была лечебно-диагностическая процедура. Как хирург могу сказать, что операция - это когда вскрывается грудная клетка. А процедура делается через какие-то минимальные доступы, это уже не входит в категорию операции по международной номенклатуре. Это интервенционное вмешательство, и все вместе - я имею в виду, когда мы начали подготовку и когда мы закончили, - заняло около 2,5 часа", – рассказал директор по хирургии.


Юрий Пя также уточнил, что лечение Нурсултана Назарбаева в клинике полностью покрывается государственным объемом бесплатной медицинской помощи, как и для любого казахстанца, поступающего на лечение по квоте.

Во-первых, он на сегодняшний день является нашим пациентом и, как гражданин Казахстана, имеет право получить помощь в рамках ОСМС. Процедуры все покрываются из бюджета государства, ни один гражданин Казахстана не платит за эти операции. Просто я хочу сказать, что это доступно любому гражданину Казахстана. То есть эта процедура проводится у нас ежедневно и по несколько раз в день. Да, она дорогостоящая с точки зрения финансов, но, слава Богу, у нас есть возможность обеспечить эту помощь гражданам Казахстана", - заверил Юрий Пя.


Самочувствие первого президента после процедуры, по информации Юрия Пя, хорошее. Нурсултана Назарбаева могут выписать из клиники уже в ближайшее время.

Выписка будет планироваться согласно его состоянию. Если состояние позволит ему выписаться домой, то мы его выпишем в ближайшее время. Я надеюсь, что это произойдет сегодня-завтра. Это решение будет принято коллегиально, совместно со всей командой, которая участвовала  в этой процедуре", – подытожил Пя.


 

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21.01.2023, 10:43 4046

В ЗКО новая дорога стала разрушаться после сдачи в эксплуатацию   

Выбоины на дороге между Казталовкой и Ажибаем вызваны низким содержанием битума в асфальте
В ЗКО новая дорога стала разрушаться после сдачи в эксплуатацию
Уральск. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Трасса, соединяющая села Казталовку и Ажибай, стала разрушаться после сдачи в эксплуатацию.

По данным uralskweek.kz, трасса была построена осенью 2022 года. Из областного бюджета на нее было потрачено 208 миллионов тенге.

По словам местных жителей, спустя месяц после сдачи дороги в эксплуатацию асфальт начал местами проваливаться и крошиться - на дороге появились выбоины и трещины.

Аким поселка Ажибай Жигер Жакиев признал, что ремонт трассы произведен некачественно - вся дорога в рытвинах.

Дорога изрыта колеями и выбоинами из-за некачественного строительства. Мы ее не приняли. Потому что нельзя принимать в эксплуатацию новую дорогу в таком состоянии", - сообщил Жигер Жакиев.



Артур Берденов, начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района, заявил, что в его ведомстве дорогу между Казталовкой и Ажибаем уже приняли.

Мы приняли новую дорогу. Все было хорошо, когда мы ее принимали. Но спустя несколько месяцев, я признаю, дорога разбита. Я составил дефектный акт по построенной дороге и 4 января отправил его подрядчику. Теперь подрядчик будет восстанавливать дорогу при благоприятной погоде", - сообщил начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.


Он высказал мнение, что выбоины на дороге между Казталовкой и Ажибаем связаны с низким содержанием битума в асфальте.

Я думаю, что основной причиной того, что дорога стала разрушаться, является малое количество битума в асфальтобетонной смеси", - отметил Артур Берденов.


Ранее премьер-министр раскритиковал качество дорог в Казахстане.
 
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Теги:ДорогиЗКОпроблемы
21.01.2023, 09:58 5241

В Экибастузе 65 жилых домов отключат от отопления на время ремонта

По завершении всех ремонтных работ теплоснабжение в отключенных домах будет восстановлено
В Экибастузе 65 жилых домов отключат от отопления на время ремонта
Экибастуз. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Экибастузе 21 января запланированы ремонтные работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения на 8 участках, сообщает пресс-служба акимата города.

Всего будут задействованы 12 сварщиков, 18 слесарей и 7 инженерно-технических работников, а также 5 единиц спецтехники для:

  • замены дефектного участка в сторону улицы Маргулана, 1а, в связи с чем с 09.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 1 многоэтажного жилого дома;
  • замены дефектного участка в сторону улицы Жусупа, 58/1, в связи с чем с 09.00 до 12.00 планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 1 многоэтажного жилого дома;
  • замены дефектного участка в сторону улицы 12-й линейный, в связи с чем с 09.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 32 частных жилых домов и 4 юридических лиц;
  • замены дефектного участка в сторону улицы Ауэзова, 61/1, 65, в связи с чем с 09.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 2 многоэтажных жилых домов;
  • теплоснабжения 9 частных жилых домов;
  • замены дефектного участка в сторону улицы Шевченко, 30, в связи с чем с 09.00 до 12.00 планируется кратковременное отключение дефектного участка в сторону улицы Южная, 8, в связи с чем с 09.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 15 частных жилых домов;
  • переврезки вновь смонтированной тепловой сети в сторону улицы Торайгырова, 32, в связи с чем с 09.00 до 15.00 планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 1 социального объекта;
  • замены дефектного участка в сторону улицы Молдагуловой и Восточного проезда, в связи с чем с 13.00 до 16.00 планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 5 частных жилых домов.


По завершении всех ремонтных работ теплоснабжение в отключенных домах будет восстановлено", - заверили в акимате.


Напомним, произошедшая 27 ноября 2022 года крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
 
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Теги:ОтоплениеЭкибастузОтключение
20.01.2023, 09:59 49836

В Экибастузе почти 200 частных жилых домов отключат от тепла в связи с ремонтом

Ремонтные работы на теплосетях продолжаются
В Экибастузе почти 200 частных жилых домов отключат от тепла в связи с ремонтом
Фото: Instagram/ete_ekb
Экибастуз. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе продолжаются ремонтные работы на теплосетях. В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщили об отключении ряда жилых домов от отопления на время ремонта.

В городе Экибастузе продолжаются работы по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей", - отметили на предприятии.


Сообщается, что 20 января 2023 года запланированы следующие ремонтные работы:

ул. Гридина, 154, 25 частных жилых домов с 10.00 до 17.00;

ул. Жунусова, 22, 15 частных жилых домов с 13.00 до 18.00;

ул. К.Нуралина, 162, 25 частных жилых домов с 13.00 до 18.00;

ул. Кеншилер - ул. Энергетиков, 94 частных жилых дома, 1 юрлицо с 9.00 до 20.00;

М.Жусупа, 58/1, многоэтажный жилой дом с 13.00 до 17.00;

ул. 12-й линейный, 9, 32 частных жилых дома 9.00 до 13.00;

ул. Маргулана, 1а, многоэтажный жилой дом с 9.00 до 17.00.

Напомним, произошедшая 27 ноября 2022 года крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
 
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Теги:РемонтТеплоЭкибастуз
19.01.2023, 12:33 90876

По программе "АртСпорт" в Алматы похищено 2,5 млрд тенге  

Для проверки посещений по программе "АртСпорт" в Алматы внедрят систему QR-кодов
По программе "АртСпорт" в Алматы похищено 2,5 млрд тенге
Алматы. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году на программу "АртСпорт" было выделено 20 млрд тенге, из которых 2,5 млрд тенге были похищены. В текущем году для организации кружков и секций для детей выделено 16,2 млрд тенге. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Алатауского района.

По "АртСпорту" - мы внедрим систему QR-кодов, чтобы проверять посещения. В прошлом году на программу "АртСпорт" было выделено 20 млрд тенге, 2,5 млрд тенге из них были похищены", - сказал аким.


Он отметил, что система QR-кодов показала свою эффективность, технология применяется в детских садах, жалоб нет.

В этом году для организации кружков и секций для детей в городе выделено 16,2 млрд тенге, из них 2,3 млрд - для Алатауского района", - добавил Досаев.


По его словам, летом в районе будет открыт центр для детей.

 
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Теги:хищениеСредстваартспорт
19.01.2023, 12:01 91931

Досаев ответил на вопрос о сносе домов для пробивки проспекта Рыскулова  

Житель Алатауского района попросил пересмотреть проект по пробивке проспекта, который предусматривает снос домов
Алматы. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с жителями Алатауского района аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о планах по пробивке проспекта Рыскулова.

В ходе встречи с акимом Алматы житель Алатауского района затронул вопрос сноса домов по проспекту Рыскулова от улицы Онгарсыновой до БАКАД. По его словам, в этих домах проживают многодетные семьи, инвалиды, и неизвестно, когда государство будет выплачивать компенсацию при выкупе домов.

Там около 200 домов и 1500 жителей. Мы просим вас пересмотреть предварительный проект, который проходит по нашим домам", - обратился горожанин.


На это глава управления городской мобильности города Алматы Сагындык Телибаев ответил, что в настоящее время ПСД по пробивке проспекта Рыскулова уже разработана, она прошла госэкспертизу.


Из местного бюджета на начало строительства выделены деньги. Ширина дороги составляет 6 полос, без выкупа, изъятия земельных участков мы данную дорогу не построим", - сказал он.


По словам акима города Ерболата Досаева, Алатауский район - это новый присоединенный район. Население Алматы составляет больше 2 млн человек, город имеет свою инфраструктуру.

Если мы не выйдем на БАКАД, то здесь будет коллапс. При предыдущих работах по пробивке улиц при выкупе и изъятии земель все компенсации были выплачены до копейки. Эта работа рассчитана на 2 года - планируем до 2025 года закончить. Я дам поручение еще раз посмотреть данный вопрос, но ПСД проекта уже утверждена", - заключил градоначальник.

 
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Теги:БАКАДсносДомаАлматы
19.01.2023, 09:40 97826

Часть жилых домов в Экибастузе временно отключат от отопления

Будет проводиться ремонт на теплосетях
Часть жилых домов в Экибастузе временно отключат от отопления
Фото: Depositphotos
Экибастуз. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Часть жилых домов в Экибастузе временно отключат от отопления в связи с ремонтом, сообщили в ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

По данным Экибастузтеплоэнерго, 19 января с 9.00 до 13.00 будет произведено отключение внутриквартальной тепловой сети в сторону 1-го Юго-Западного переулка, 25, для подключения потребителя. В связи с этим теплоснабжение будет отсутствовать в частных жилых домах по 1-му Юго-Западному переулку, 27, 28, 31, 33, сообщает pavlodarnews.kz.

В этот же день с 9.00 до 17.00 запланировано отключение внутриквартальной тепловой сети от ТК 23 Э/Л в сторону ул. Королева, 56, для замены вновь смонтированной теплосети.

В компании уточнили, что время подключения указано ориентировочное.

Напомним, произошедшая 27 ноября 2022 года крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
 
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Теги:ОтоплениеЭкибастуз
19.01.2023, 09:29 98481

Минздрав Казахстана сообщил о восстановлении доступа к сайту ВОЗ

На веб-сайте ВОЗ изменен информационный бюллетень о суициде
Минздрав Казахстана сообщил о восстановлении доступа к сайту ВОЗ
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством здравоохранения Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами РК (МИД РК, МИОР РК) проработан вопрос по восстановлению доступа на территории Республики Казахстан к официальному сайту Всемирной организации здравоохранения, сообщили в пресс-службе Минздрава.

По предложению казахстанской стороны на официальном веб-сайте ВОЗ (www.who.int) был изменен информационный бюллетень о суициде", - уточнили в Минздраве РК.


Напомним, 14 октября 2022 года решением Талгарского районного суда Алматинской области был ограничен доступ к официальному сайту ВОЗ (www.who.int) на территории Республики Казахстан, мотивация ограничения доступа - на данном ресурсе пользователям предлагают подробные методы, способы и рекомендации суицида.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН, членами которой являются более 190 государств мира. С момента вступления РК в ВОЗ в 1992 году ВОЗ оказывает широкий спектр технической, экспертной и консультативной поддержки Казахстану по приоритетным направлениям сотрудничества в области здравоохранения.

В настоящее время официальный сайт ВОЗ функционирует в штатном режиме и доступен для всеобщего пользования", - сообщили в Минздраве.

 
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Теги:МинздравДоступСайтВОЗ
19.01.2023, 09:05 95726

После уголовного дела на "КазАвтоЖол" в Алматинской области обсудили вопросы состояния дорог

К административной ответственности привлечено 164 должностных лица
После уголовного дела на "КазАвтоЖол" в Алматинской области обсудили вопросы состояния дорог
Конаев. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - После уголовного дела на "КазАвтоЖол" в Алматинской области обсудили вопросы состояния дорог и обеспечения безопасности дорожного движения.

Прокуратурой области по факту несвоевременного устранения обледенения дорожного покрытия автодороги республиканского значения, повлекшего смерть человека, в отношении должностных лиц АО "НК "КазАвтоЖол" начато досудебное расследование по части 3 статьи 353 УК (Нарушение действующих на транспорте правил), а также по вопросу недостаточной оснащенности снегоуборочной техникой и другим нарушениям внесен акт прокурорского надзора", - сообщили в прокуратуре.


В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий прокуратурой и департаментом полиции Алматинской области запущен проект "Безопасность дорожного движения".

Отмечается, что по количеству ДТП Алматинская область находится на втором месте, а по смертности является лидером в стране. За прошлый год на территории области зарегистрировано более 1700 ДТП, в которых пострадало 2369, погибло более 300 человек, из них 30 детей.

Прокурор области Берик Адамов отметил, что в рамках реализуемого проекта будут приняты кардинальные меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Уже сейчас в каждом районе созданы мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции, акимата и общественников, которыми будут выявляться проблемные участки дорог для принятия точечных мер по их устранению.

Начальник департамента полиции Бауржан Аленов указал, что полицией области проведено 1270 обследований дорог и улично-дорожной сети. По итогам внесено 1276 предписаний, за невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог к административной ответственности привлечено 164 должностных лица.

На опасных участках дорог установлено 29 аппаратно-программных комплексов, планируется дополнительно установить более 120 аппаратных комплексов.

Проект будет реализовываться по пяти направлениям: это выявление и устранение причин ДТП, проведение рейдовых мероприятий, популяризация соблюдения правил дорожного движения, установка на проблемных участках аппаратно-программных комплексов, совершенствование действующего законодательства.

Напомним, вчера премьер-министр раскритиковал качество дорог в Казахстане.
 

 

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