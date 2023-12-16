15.12.2023, 12:43 41391
Сообщать о незаконной вырубке елок просит казахстанцев МВД
Фото: Polisia.kz
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана запустило акцию "Ель", направленную на выявление и пресечение экологических правонарушений.
В ведомстве казахстанцев просят сообщать о незаконной вырубке елок.
Во время акции сотрудники природоохранной полиции проведут рейды по лесным массивам. В них также примут участие представители инспекции лесного хозяйства и животного мира", - сообщает Polisia.kz.
Полицейские предупреждают, что за незаконную вырубку деревьев и кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность. За нарушение природоохранного законодательства в данной сфере предусмотрен штраф от 50 МРП до 150 МРП (от 172 500 до 517 500 тенге).
Если в результате противоправных действий причинен значительный ущерб, то в этом случае предусмотрен штраф от 160 МРП (552 000 тенге) до 10 лет лишения свободы.
Если вы оказались свидетелем незаконной продажи или перевозки елок или иных хвойных деревьев, стражи порядка просят сообщать об этом по телефону 102", - обратились к казахстанцам в МВД.
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16.12.2023, 13:41 6046
ЧС в Жамбылской области: временно отменили еще один поезд
Фото: КТЖ
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Тараз. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ухудшение погоды в Жамбылской области стало причиной временной отмены курсирования поезда Актобе - Алматы-1, сообщает АО "Пассажирские перевозки".
Резкое ухудшение погодных условий в Жамбылской области привело к нарушению графика движения пассажирских поездов. В связи с этим временно отменяется курсирование поезда № 34 Актобе - Алматы-1 отправлением со станции Актобе", - рассказали в пресс-службе.
Состав по этому маршруту опаздывает более чем на 21 час.
В компании отметили, что всем пассажирам вернут деньги за приобретенные билеты в полном размере стоимости.
Ранее сообщалось, из-за непогоды в Жамбылской области временно отменили курсирование пяти поездов.
В Жамбылской области объявлен режим ЧС из-за ухудшения погодных условий. В области работает специально созданный региональный оперативный штаб, на помощь казахстанским спасателям прибыли подразделения МЧС Кыргызстана.
Напомним, неделя началась с сильных морозов, которые все еще сохраняются в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
16.12.2023, 11:37 8651
В пяти областях Казахстана ограничили движение на дорогах из-за непогоды
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Жетысуской и Атырауской областях ввели ограничение движения для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды, сообщает "КазАвтоЖол".
В связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, дождь, обильное выпадение осадков, метель, сильный ветер, ограничение видимости) введено ограничение движения транспорта, которое действует на 8 участках автодорог республиканского значения в 5 областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Алматинской области ввели ограничение на участке Алматы - Ташкент - Термез (59-143-й км), близ села Жанакурылыс и границы Жамбылской области.
В Атырауской области ограничение действует на участке Актобе - Атырау - российская граница (на Астрахань) (712-893-й км), близ поселка Жанбай.
В Жамбылской области ограничили движение на участках Алматы - Ташкент - Термез (95-й км), близ села Кенен и Кайнар (новый перевал Кордай); Шу - Кайнар (56-й км); Алматы - Ташкент - Термез (239-593-й км), рядом село Кайнар и граница Туркестанской области; Алматы - Ташкент - Термез (143-238-й км), граница Алматинской области и село Кайнар.
В области Жетысу введено ограничение на участке Ушарал - Достык (станция Коктума - станция Достык).
В Туркестанской области ограничили движение на участке Алматы - Ташкент - Термез (593-654-й км), граница Жамбылской области и село Машат.
По информации "КазАвтоЖол", сейчас на автодорогах республиканского значения задействовано 252 единиц техники.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды на юге Казахстана частично были закрыты дороги в 6 областях.
В Жамбылской области объявлен режим ЧС из-за ухудшения погодных условий. В области работает специально созданный региональный оперативный штаб, на помощь казахстанским спасателям прибыли подразделения МЧС Кыргызстана.
Напомним, неделя началась с сильных морозов, которые все еще сохраняются в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
15.12.2023, 20:37 29696
ЧС в Жамбылской области: временно отменили курсирование пяти поездов
Фото: freepik.com
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Тараз. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Резкое ухудшение погодных условий в Жамбылской области привело к нарушению графика движения пассажирских поездов, сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".
В связи с этим временно отменяется курсирование следующих составов:
- № 10 Нур-Султан-1 - Алматы-2 отправлением со станции Нур-Султан-1 15 декабря на одну дату;
- № 9 Алматы-2 - Нур-Султан-1 отправлением со станции Алматы-2 15 декабря на одну дату;
- № 29/30 Атырау - Алматы-1 отправлением со станции Атырау 16 декабря, обратно со станции Алматы-1 18 декабря на одну дату;
- № 3 Алматы-2 - Нурлы жол отправлением со станции Алматы-2 сегодня, 15 декабря, обратно со станции Нурлы жол 16 декабря на один рейс;
- № 505/506 Алматы-2 - Жезказган отправлением со станции Алматы-2 15 декабря, обратно из Жезказгана 16 декабря на один рейс.
С 12 декабря в связи с резким ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на участках транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай по направлению Шымкент - Тараз - Отар.
По информации Министерства транспорта, по состоянию на 15.30 15 декабря обеспечена очистка проезжей части от снега по одной полосе на всем протяжении вышеуказанных закрытых участков, начат пропуск скопившихся автомобилей под сопровождением полиции. Однако участки остаются закрытыми до завершения уборочных работ.
На двух участках задействовано 80 единиц дорожной техники и 230 сотрудников. В настоящий момент дорожные службы занимаются расширением проезда на закрытых участках. Помимо техники АО "НК "КазАвтоЖол" мобилизованы силы подрядных компаний с ближайших объектов строительства и реконструкции дорог.
15.12.2023, 20:22 30961
В Алматы изменили график пропускного режима по дороге Медеу - Шымбулак
В воскресные и праздничные дни проезд открыт для всех
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Алматы. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По просьбе предпринимателей, работающих на территории горнолыжного курорта, изменен график пропускного режима по дороге Медеу - Шымбулак, сообщили в акимате города.
С 16 декабря въезд разрешен до 09.00, с 12.00 до 14.30 и после 18.00 для водителей электромобилей, такси и специального транспорта технических служб. Пеший проход строго запрещен, он будет доступен только по студенческой тропе.
В воскресные и праздничные дни проезд открыт для всех.
Ограничение движения установлено в связи с комплексными работами по ликвидации последствий камнепада на склонах гор Мохнатка и Горельник.
С 25 октября по настоящий день проводятся работы по очистке пазух (барьеров) и укреплению склонов с применением буровых установок.
Вдоль дороги будет построена ливневая канализация. Комплексные работы будут продолжаться всю зиму и завершатся осенью 2024 года.
15.12.2023, 14:25 39421
В Алматы полицию перевели на усиленный режим службы
Мера вызвана необходимостью обеспечить порядок и безопасность в преддверии Дня Независимости
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Алматы. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В целях обеспечения общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения преступлений, а также иных противоправных действий в период празднования Дня Независимости Республики Казахстан полиция Алматы переведена на усиленный режим несения службы.
Глава департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров в обращении к городскому гарнизону отметил, что перед полицией в преддверии праздника стоит задача обеспечить должный общественный порядок и безопасность граждан.
Во время строевого смотра было проверено обмундирование сотрудников строевых подразделений, состояние автотранспорта, а также технических средств. Кроме того, наряды полка патрульной полиции, специализированного батальона, участковые инспекторы, сотрудники СОБР, военнослужащие Национальной гвардии, ежедневно заступающие на охрану общественного порядка в городе, заслушали ориентировки и указания командиров, информирует Polisia.kz.
Напомним, в МВД казахстанцев попросили сообщать о незаконной вырубке елок.
14.12.2023, 19:39 55651
В Казахстане закрыто движение на 24 дорогах
Движение закрыто для всех видов транспорта
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за понижения температуры, гололеда и метели закрыто движение для всех видов транспорта на 9 участках автодорог республиканского значения и 15 областного значения в 5 регионах, а также введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта на дизельном топливе в 5 регионах, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Спасательные работы осложнены сильным ветром, нулевой видимостью и высотой снега до 1 метра.
В Жамбылской области на участке автодороги республиканского значения Алматы - Ташкент - Термез дорожными службами ведутся работы по очистке дороги от снежных отложений.
На выезде из Тараза в сторону Шымкента образовалось скопление 570 единиц автотранспорта, на перевале Кордай - 50 единиц, в Благовещенке - 200 единиц. Спасено 392 человека, в том числе 12 детей. Вызволено из снежного плена порядка 50 единиц автотранспорта.
В Кордайском районе спасено 165 человек, которые доставлены в пункты обогрева сел Кайнар и Кенен.
Спасательные работы продолжаются.
Ранее сообщалось, что в связи с сильными снегопадами наблюдается скопление автотранспорта на республиканских трассах.
13.12.2023, 19:37 84176
Крупные заторы на республиканских трассах возникли в пяти регионах Казахстана
Фото: Скрин с видео
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с сильными снегопадами наблюдается скопление автотранспорта на республиканских трассах, сообщает пресс-служба АО НК "КазАвтоЖол".
Из-за обильных снегопадов с резким понижением температуры наблюдается скопление автотранспорта на республиканских трассах в Жетысуской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Мангистауской областях.
С начала зимы сотрудники дорожной службы оказали помощь более 70 транспортным средствам, из них 12 машин были размещены в теплые боксы, и около 20 человек были размещены в обогревательных пунктах.
За прошедшие сутки спасателями МЧС спасено более 140 человек, из них 13 детей. На аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы совершено 78 выездов.
Из-за неблагоприятных погодных условий КНР приостановила прием груза железнодорожным транспортом.
13.12.2023, 11:23 91881
В Казахстане цены на новые квартиры выросли на 3% за год
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам ноября текущего года цены на новые квартиры в Казахстане выросли на 3,2% за год.
В то же время стоимость недвижимости на вторичном рынке, напротив, снизилась на 5,4%. Что касается аренды благоустроенного жилья, она подешевела на 0,9%", - сообщает finprom.kz.
Отмечается, что инфляция в этом периоде составила 10,3%, продовольственные товары подорожали на 9,2%, непродовольственные - на 9,9%, платные услуги - на 12%.
По данным аналитиков, среди крупных городов страны цены на новое жилье заметнее всего выросли в Павлодаре: на 14,8% за год. Заметное удорожание также было зафиксировано в Петропавловске (плюс 10,6%) и Актау (плюс 10%). В Караганде цены остались на уровне прошлого года. В Шымкенте и Кокшетау цены снизились на 4,3% и на 6,3% соответственно.
Вторичка" ощутимее всего подорожала в Атырау (на 11,8% за год), Семее (на 8,3%) и Кызылорде (на 7,8%). В Усть-Каменогорске цены не изменились. В таких городах, как Караганда, Уральск, Алматы, Актау, Конаев и Астана, жилье на вторичном рынке подешевело", - сообщили они.
Отмечается, что аренда сильнее всего подорожала в Жезказгане, Караганде и Кокшетау. В Павлодаре цены остались на уровне прошлого года, в Туркестане и в Алматы - снизились.
Стоимость нового жилья в ноябре текущего года в среднем по РК составляла 492 тысячи тенге за квадратный метр. В то же время "вторичка" была чуть дороже: 493,6 тысячи тенге за квадратный метр. Аренда обходилась в 4,8 тысячи тенге за "квадрат" благоустроенного жилья. Самые дорогие новые квартиры предлагались в Астане, самые дешевые - в Жезказгане. Самая высокая стоимость квартир на вторичном рынке наблюдалась в Алматы, самая низкая - в Кокшетау. Аренда дороже всего обходилась в Алматы, дешевле всего - в Таразе", - добавили аналитики.
Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал о механизме выкупа субсидируемого по госпрограмме арендного жилья.
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