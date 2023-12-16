Сообщать о незаконной вырубке елок просит казахстанцев МВД

Полицейские предупреждают, что за незаконную вырубку деревьев и кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность

Фото: Polisia.kz

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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана запустило акцию "Ель", направленную на выявление и пресечение экологических правонарушений.





В ведомстве казахстанцев просят сообщать о незаконной вырубке елок.





Во время акции сотрудники природоохранной полиции проведут рейды по лесным массивам. В них также примут участие представители инспекции лесного хозяйства и животного мира", - сообщает Polisia.kz .





Полицейские предупреждают, что за незаконную вырубку деревьев и кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность. За нарушение природоохранного законодательства в данной сфере предусмотрен штраф от 50 МРП до 150 МРП (от 172 500 до 517 500 тенге).





Если в результате противоправных действий причинен значительный ущерб, то в этом случае предусмотрен штраф от 160 МРП (552 000 тенге) до 10 лет лишения свободы.





Если вы оказались свидетелем незаконной продажи или перевозки елок или иных хвойных деревьев, стражи порядка просят сообщать об этом по телефону 102", - обратились к казахстанцам в МВД.