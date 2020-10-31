Сообщившие о коррупции казахстанцы получили 23,6 млн тенге

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - За 9 месяцев текущего года в Казахстане осуждены 117 взяточников, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой за 9 месяцев 2020 года зарегистрировано 381 досудебное расследование по фактам дачи взяток должностным лицам, 274 из которых направлены в суд и по ним осуждено 117 лиц. За 9 месяцев текущего года поощрено 145 лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях на общую сумму 23 млн 664 тыс. тенге", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Казахстане за дачу взятки должностному лицу предусмотрено до 15 лет лишения свободы (если взятка была в особо крупном размере - это свыше 10 тыс. МРП), а также значительные штрафы, конфискация имущества, пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишение воинских званий, классных чинов, госнаград и так далее.

Однако более тяжёлым наказанием считается социальная ответственность перед другими людьми и последствия, которые происходят в обществе из-за коррупции. Они остаются черным бельмом не только на коррупционере, но и на его поколении, близких и родственниках. Государственные служащие и граждане нашей страны должны понимать, как социальную, так и уголовную ответственность за коррупцию. Уголовная ответственность предусмотрена за дачу, получение взятки, посредничество, пособничество в даче взятке и подстрекательство к даче взятки", - отметили в пресс-службе.

Анализ показал, что взяткодателями в большинстве случаев выступают представители частных компаний, которыми путем подкупа должностных лиц решаются вопросы для благоприятного осуществления предпринимательской деятельности (упрощение и ускорение таможенных процедур, получение лицензий, сертификатов, разрешений и так далее), беспрепятственного подписания актов выполненных работ, перечисления денег по договорам госзакупок.

Хотелось бы напомнить предпринимателям и предупредить их (руководителей компаний), что им стоит серьезно задуматься перед тем, как давать взятку, так как они могут быть лишены права заниматься определенной деятельностью, лицензий, сертификатов, разрешений и включены в реестр недобросовестных участников государственных закупок. При таких обстоятельствах бизнесмены лишаются источников дохода и оставляют без работы сотрудников. Лучше сообщить о коррупции, заплатить штрафы или не нарушать закон, чем получить судимость, лишиться и лишить людей единственного источника дохода. Вместе с тем, давая взятку, предприниматели разрушают условия естественной конкуренции и нормы ведения бизнеса, что в последующем отражается на развитии нашей страны и экономики", - подчеркивается в сообщении.

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