Состоялась церемония награждения победителей конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты"

Фото: Россотрудничество
МОСКВА. 10 АВГУСТА - 8 августа представители Россотрудничества и Русской гуманитарной миссии наградили победителей Международного конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты". Торжественную церемонию провели заместитель руководителя Россотрудничества Алексей Полковников, заместитель генерального директора Русской гуманитарной миссии Татьяна Орлова и временный поверенный в делах посольства Республики Казахстан Еркебулан Бектурганов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Победителями конкурса стали 10 преподавателей-русистов, главным призом для которых стала поездка в Москву. Церемония награждения проходила в Россотрудничестве по адресу: улица Воздвиженка, 18/9. Победители конкурса получили свои заслуженные награды и обсудили дальнейшие перспективы развития конкурса.
Каждый из участников успешно справился со всеми этапами конкурса. Деятельность, которую осуществляет каждый из преподавателей русского языка в Казахстане, дает детям из разных регионов и социальных слоев общества получить полноценное образование. Мы очень ценим то, что наши совместные проекты успешно реализуются. Это дает почву для дальнейшего совместного развития образовательной сферы России и Казахстана", - отметил Алексей Полковников.
Всего в конкурсе принял участие 161 преподаватель из Казахстана. Каждый из учителей-победителей особо отметил организацию конкурса и совместную деятельность Россотрудничества и Русской гуманитарной миссии.
Главная задача каждого преподавателя - это раскрытие талантов наших детей. Благодаря этому конкурсу мы получили огромный опыт, который будем применять в нашей преподавательской практике. Нужно создавать такие проекты для дальнейшего развития международных отношений за счет внедрения русского языка в общество. Большое спасибо за этот конкурс Россотрудничеству и Русской гуманитарной миссии", - говорит победитель конкурса Гульмира Карибаева.
Нам удалось собрать самых творческих, незаурядных, талантливых преподавателей русского языка и литературы, и единственное, о чем мы можем сожалеть, - о том, что их количество по условиям конкурса ограничивается лишь десятью. На самом деле их гораздо больше. Надеюсь, что время, проведенное в Москве, в одной из мировых культурных столиц, запомнится нашим победителям надолго, подарит массу впечатлений и им будет о чем рассказать своим коллегам и ученикам. Благодарю всех участников конкурса, в том числе и не прошедших в финал, за гостеприимство, с каким нас принимали в Казахстане, за верность своему призванию и любовь к русскому языку - без границ и предубеждений", - прокомментировал генеральный директор Русской гуманитарной миссии Сергей Шевчук.
Как отметили в Россотрудничестве, Россия наращивает культурно-гуманитарные связи с Казахстаном в рамках гуманитарных проектов. Популяризация русского языка как инструмента межнационального общения - один из приоритетов двустороннего взаимодействия.
Русский язык в Казахстане - новые горизонты" проводится АНО "Русская гуманитарная миссия" при поддержке Россотрудничества, посольства Российской Федерации в Республике Казахстан, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Казахстанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Проект реализуется в рамках гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.