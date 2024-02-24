Сотовые операторы предупреждают о возможных сбоях связи в период смены часового пояса

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Уральск. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По трое суток вынуждены стоять на границе с Россией дальнобойщики в Западно-Казахстанской области. Многокилометровая очередь образовалась на посту "Сырым". Сейчас проезда там ожидает около 500 фур. Водители говорят, что нынешняя зима выдалась для них очень сложной, сообщает телеканал - По трое суток вынуждены стоять на границе с Россией дальнобойщики в Западно-Казахстанской области. Многокилометровая очередь образовалась на посту "Сырым". Сейчас проезда там ожидает около 500 фур. Водители говорят, что нынешняя зима выдалась для них очень сложной, сообщает телеканал КТК





Очередь растянулась на десятки километров. Большегрузы полностью заняли одну полосу, поэтому легковым остается передвигаться только по встречной.





Водители рассказывают, в начале месяца им пришлось подолгу стоять на закрытых из-за непогоды трассах в разных регионах страны, а когда дороги открыли, все в короткое время добрались до границы. Поэтому и образовалась такая огромная очередь. Пункт пропуска "Сырым" большинство выбирает из-за того, что здесь есть рентген-установка. Это очень облегчает досмотр груза.





В Пограничной службе отмечают: пункт пропуска в задержке не виноват, специалисты работают в обычном режиме. Но советуют дальнобойщикам, направляющимся в Россию, пока выбирать другие посты.





В данный момент пункт пропуска "Сырым автомобильный" работает в штатном режиме, сбоев никаких нет, пропускная способность, в принципе, в среднем осуществляется в норме… По Западно-Казахстанской области, помимо пункта пропуска "Сырым автомобильный", дислоцируются еще пункты пропуска "Таскала", "Шаган" двусторонний, пункт пропуска "Аксай". В данный момент в тех направлениях такого скопления не наблюдается", - говорит начальник отдела пограничного контроля департамента Пограничной службы по ЗКО Саламат Кенжегулов.



