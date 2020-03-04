Сотрудникам колонии Павлодарской области, осужденным за пытки, смягчили приговор

Павлодар. 3 марта. Kazakhstan Today - В Павлодаре сотрудникам колонии, осужденным за пытки, смягчили приговор, передает Kazakhstan Today.

Все сотрудники павлодарской колонии и их помощники, обвиненные в пытках, были приговорены к лишению свободы. Приговор огласили в суде №2. Наибольший срок - семь лет лишения свободы - получил бывший заместитель начальника колонии по режиму и оперативной работе. Остальные 14 человек приговорены к реальным срокам лишения свободы от 5 до 6,5 лет. Также все офицеры юстиции лишены своих специальных званий, писал Павлодар-онлайн.

В уголовном процессе по пыткам фигурировало два эпизода, по которым двое осужденных, отбывающих наказание в учреждении АП 162/3, скончались. В феврале 2016 года погиб 45-летний Бахытжан Абдыкаримов, в июне 2016 года от побоев скончался 27-летний Саин Муратбеков.

Кроме этого, по делу проходили 26 потерпевших - осужденных, подвергнутых избиениям, физическим и моральным унижениям сотрудниками колонии и их добровольными помощниками из числа осужденных.

Приговор павлодарского городского суда №2 в отношении восьмерых бывших сотрудников учреждения АП-162/3 и шести добровольных помощников администрации учреждения за совершение в июне 2016 года пыток был признан законным, пишет Pavlodarnews.kz .

Проверяя обоснованность приговора, судебная коллегия пришла к выводу, что всем осужденным суд справедливо назначил наказание в виде лишения свободы с учетом тяжести преступления, последствий нравственных и физических страданий 26 потерпевших и наступлении по неосторожности смерти Муратбекова", - сообщил председатель судебной коллегии по уголовным делам Муратгали Акетай.

Снижен срок лишения свободы до минимального двоим осужденным: Токибаеву - до пяти лет и Жабагину - до четырех лет лишения свободы. Основанием для этого стало то, что Токибаев и Жабагин принимали менее активное участие в совершении пыток, в ряде случаев обращались к коллегам с просьбами прекратить избиение осужденных.

Кроме того, Токибаев приступил к работе в учреждении АП-162/3 в день прибытия этапа 26 потерпевших по данному делу - 17 июня 2016 года.

Жабагин страдает сердечным заболеванием, требующим наблюдения и лечения. В суде апелляционной инстанции у него случился сердечный приступ, и судебное заседание пришлось прерывать.

В суде стало известно, что в связи с изменением законодательства в сторону улучшения положения осужденных произведен зачет времени содержания под стражей по новому закону - один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы. Тем самым у осужденных, которые содержались под стражей, увеличился отбытый срок наказания.

25 человек разъехались по областям, каждый из них унес обиду на Павлодарскую область, в том числе на работников учреждения АП-162/3 и в целом на ДУИС. Ранее отбывавшие уголовное наказание говорят, что ни разу не испытывали такого беспредела, который с ними произошел в этом учреждении по прибытии из города Балхаша. Это все подтверждается актами экспертизы", - отметил судья областного суда Гумар Суханкулов.

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