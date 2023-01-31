Сотрудники акимата Петропавловска получали квартиры вместо сирот
Преступную схему, по которой чиновники приобретали жилье, раскрыл Антикор СКО
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Петропавловск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники акимата Петропавловска незаконно получали квартиры, исключая из списка детей-сирот.
Итоги внешнего анализа коррупционных рисков в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска представил на общественном совете руководитель управления превенции департамента по противодействию коррупции по СКО Дамир Хабибулин, сообщает "Sputnik Казахстан".
По его словам, установлено 10 коррупционных рисков, для устранения которых требуется принятие неотложных мер.
Первое - это организация инвентаризации жилищного фонда с автоматизацией бизнес-процессов. На балансе отдела состоит 2889 объектов недвижимого имущества, из которых только для 747 квартир имеется соответствующая документация по распределению. Эти квартиры переданы для аренды нуждающимся. На 1445 объектов в отделе отсутствуют договоры аренды или другие подтверждающие их использование документы", - рассказал Хабибулин.
Антикор провел выборочный мониторинг этих квартир. В результате выяснилось, что в 54 квартирах из 70 находились посторонние лица без подтверждающих документов об аренде.
Совместно с управлением местной полицейской службы проведен выборочный мониторинг 20 квартир, выданных для аренды из государственного жилищного фонда. Выявлено 14 фактов проживания посторонних лиц в арендуемых квартирах, что свидетельствует о передаче в субаренду", - проинформировал Хабибулин.
Процесс распределения жилья между нуждающимися тоже не отвечает требованиям закона.
Так, вдвое снижена доля выданного жилья для детей-сирот. Вместо 20% распределенных квартир для этой категории выделено только 10,9%. Зато с признаками злоупотребления без учета очередности предоставлены квартиры для служащих этого же отдела", - привел цифры Хабибулин.
Для того чтобы прекратить практику бесконтрольного пользования государственным жилищным фондом, ведомство требует в кратчайшие сроки принять меры к распределению всех 1445 объектов между нуждающимся, а также принять меры к лицам, нарушившим условия проживания.
Это уже не первый случай злоупотребления петропавловскими чиновниками своей властью. Так, в апреле прошлого года прокуратура Петропавловска выявила, что исполнительный орган незаконно снял с очереди на жилье 49 детей-сирот.
А в октябре 2021 года парень-сирота из Петропавловска случайно узнал о своей "смерти" и что его "посмертном" исключении из списка очередников на квартиру, пишет Sputnik.
Областной департамент по противодействию коррупции в ходе анализа установил 1360 фактов исключения детей-сирот из списка нуждающихся в жилье без указания причин и 70 фактов предоставления жилища лицам, не стоящим в очереди.
Некоторые из сирот ожидают квартиры по 10-15 лет. В горакимате заверяли, что в 2022 году дети-сироты получат сразу 120 квартир в шести новых домах. Но сдача домов и выдача обещанных квартир до сих пор не состоялась. Заселение домов перенесли на первую половину 2023 года.
Необходима ревизия списков получивших жилье и исключенных из очереди", - констатировал на общественном совете Дамир Хабибулин.