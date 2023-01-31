Сотрудники акимата Петропавловска получали квартиры вместо сирот

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Петропавловск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники акимата Петропавловска незаконно получали квартиры, исключая из списка детей-сирот.





Итоги внешнего анализа коррупционных рисков в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска представил на общественном совете руководитель управления превенции департамента по противодействию коррупции по СКО Дамир Хабибулин, сообщает " Sputnik Казахстан".





По его словам, установлено 10 коррупционных рисков, для устранения которых требуется принятие неотложных мер.





Первое - это организация инвентаризации жилищного фонда с автоматизацией бизнес-процессов. На балансе отдела состоит 2889 объектов недвижимого имущества, из которых только для 747 квартир имеется соответствующая документация по распределению. Эти квартиры переданы для аренды нуждающимся. На 1445 объектов в отделе отсутствуют договоры аренды или другие подтверждающие их использование документы", - рассказал Хабибулин.





Антикор провел выборочный мониторинг этих квартир. В результате выяснилось, что в 54 квартирах из 70 находились посторонние лица без подтверждающих документов об аренде.





Совместно с управлением местной полицейской службы проведен выборочный мониторинг 20 квартир, выданных для аренды из государственного жилищного фонда. Выявлено 14 фактов проживания посторонних лиц в арендуемых квартирах, что свидетельствует о передаче в субаренду", - проинформировал Хабибулин.





Процесс распределения жилья между нуждающимися тоже не отвечает требованиям закона.





Так, вдвое снижена доля выданного жилья для детей-сирот. Вместо 20% распределенных квартир для этой категории выделено только 10,9%. Зато с признаками злоупотребления без учета очередности предоставлены квартиры для служащих этого же отдела", - привел цифры Хабибулин.





Для того чтобы прекратить практику бесконтрольного пользования государственным жилищным фондом, ведомство требует в кратчайшие сроки принять меры к распределению всех 1445 объектов между нуждающимся, а также принять меры к лицам, нарушившим условия проживания.





Это уже не первый случай злоупотребления петропавловскими чиновниками своей властью. Так, в апреле прошлого года прокуратура Петропавловска выявила , что исполнительный орган незаконно снял с очереди на жилье 49 детей-сирот.





А в октябре 2021 года парень-сирота из Петропавловска случайно узнал о своей "смерти" и что его "посмертном" исключении из списка очередников на квартиру, пишет Sputnik.





Областной департамент по противодействию коррупции в ходе анализа установил 1360 фактов исключения детей-сирот из списка нуждающихся в жилье без указания причин и 70 фактов предоставления жилища лицам, не стоящим в очереди.





Некоторые из сирот ожидают квартиры по 10-15 лет. В горакимате заверяли, что в 2022 году дети-сироты получат сразу 120 квартир в шести новых домах. Но сдача домов и выдача обещанных квартир до сих пор не состоялась. Заселение домов перенесли на первую половину 2023 года.





Необходима ревизия списков получивших жилье и исключенных из очереди", - констатировал на общественном совете Дамир Хабибулин.