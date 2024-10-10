Сотрудники ЕНПФ не обзванивают граждан - казахстанцев предупредили о мошенничестве

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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Казахстана стартовал Форум выпускников советских и российских вузов - представителей системы образования и здравоохранения стран СНГ. Мероприятие проводится в рамках работы Россотрудничества по продвижению российского образования, в том числе выполнения назначения президента России Владимира Путина по увеличению числа иностранных студентов к 2030 году минимум до 500 тысяч человек.





Проведение данного форума в Астане свидетельствует о том пристальном внимании, которое Россия уделяет выпускникам советских и российских вузов, тем людям, которые окончили наши университеты и которые вместе с Россией развивают отношения между нашими странами. Важно отметить, что гуманитарная сфера, сферы здравоохранения и образования - это базис, на котором строится общество. Это миссия тех людей, которые участвуют в форуме. Эту роль переоценить невозможно", - отметил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.





По словам организаторов, форум объединил более 150 человек из 11 стран. В нем принимают участие руководители и сотрудники образовательных организаций и организаций здравоохранения, представители органов государственной власти и госкорпораций, активисты из числа выпускников российских вузов, руководители и члены ассоциаций выпускников из стран СНГ. Российская делегация также представлена 20 ведущими российскими университетов.





Гости обсудят взаимодействие в области образования и здравоохранения, в том числе совместные научные исследования, развитие индустриально-образовательного партнерства, роль ассоциаций выпускников в развитии сотрудничества в сферах образования и здравоохранения в целях экономического развития.





Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов отметил, что форум позволит участникам из разных стран не только получить новые компетенции и знания для профессиональной деятельности, "но и обрести полезные связи, обменяться опытом и идеями с другими участниками мероприятия".





Я предлагаю посвятить форум не только теории, но и практике, чтобы мы уехали отсюда с домашним заданием понять, что нужно добиться внутри наших стран для следующей такой встречи людей, отвечающих за будущее новых поколений", - отметил председатель совета НКО "Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений" Сангаджи Тарбаев.





Россотрудничество ежегодно проводит два региональных форума выпускников. В начале декабря аналогичный форум состоится в Каире, где соберутся выпускники из стран Ближнего Востока и Северной Африки.