Сотрудники НИЦ "Ғарыш-Экология" проводят экологическое обследование на местах падения боковых блоков РН "Союз-2.1а"

Байконур. 1 августа. Kazakhstan Today - Сотрудники Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательского центра "Ғарыш-Экология" приступили к работам по экологическому обследованию объектов окружающей среды на местах падения боковых блоков РН "Союз-2.1а", сообщили в "Научно-исследовательском центре "Ғарыш-Экология", передает корреспондент Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, 31 июля 2019 года, в 18 час 10 минут, по времени Нур-Султана состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортно-грузовым кораблем "Прогресс МС-12".

"Запуск грузового корабля состоялся успешно. Все боковые блоки приземлились в зоне Ю-25 (РП-49,70), расположенной в Улытауском районе Карагандинской области. Рабочей группой РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология", участвующей в экологическом сопровождении данного пуска, совместно с представителями российской стороны начаты работы по экологическому обследованию объектов окружающей среды на местах падения боковых блоков РН "Союз-2.1а", - сообщили в Республиканском государственном предприятии "Научно-исследовательский центр "Ғарыш-Экология".

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