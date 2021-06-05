Сотрудники СК Фармации получат премии на 179 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - СК "Фармация" в текущем году выпишет 179 млн премий своим сотрудникам. Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил председатель правления компании Ерхат Искалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Искалиева, в текущем году сотрудники СК "Фармации" получат премии на 179 миллионов тенге. При этом он уточнил, что премирование не коснется членов правления, но только сотрудников.

Он также поделился, что с прошлого года компания приступила к программе перезагрузки и постоянно проводит оптимизацию административных расходов.

В частности, достигнута сумма экономии затрат на 239 млн тенге. Кроме того, были сокращены расходы по услугам связи, имиджевые расходы полностью убрали, затраты на ремонтные работы, а также затраты по судебным тяжбам", - рассказал спикер.

Искалиев так же озвучил сумму своей заработной платы. По его словам, он зарабатывает 1,3 млн тенге.

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