Сотрудницу полиции СКО наградили медалью МВД РК за помощь в принятии родов

"По модульным больницам у нас в Агентстве расследуются два дела: не только в Алматы, но и в Шымкенте. По результатам проведенных актов госаудита были установлены определенные суммы, по которым назначены экспертизы. По их окончании будут приняты окончательные процессуальные решения".