Сотрудницу полиции СКО наградили медалью МВД РК за помощь в принятии родов

Петропавловск. 28 января. Kazakhstan Today - На прошедшем в департаменте полиции СКО оперативном совещании наградили медалью МВД РК "За вклад в обеспечение правопорядка" сотрудницу отдела полиции района Магжана Жумабаева капитана полиции Ольгу Кангозину, передает Kazakhstan Today.
Напомним, 8 января оперуполномоченный помогла медикам принять экстренные роды. Малыш родился в одной из сельских школ Северо-Казахстанской области, в помещении, где соседствовали местный ФАП и избирательный участок.
На самом деле это не только моя заслуга, но и медицинских работников. Главная цель для медиков и полицейских - жизнь, здоровье и благополучие наших земляков", - цитирует Ольгу Polisia.kz.
Медаль вручил глава областного полицейского ведомства Марат Тулебаев.
Капитан полиции Кангозина отлично справилась с нестандартной ситуацией. Это яркий пример того, каким психологически устойчивым и мобильным, разносторонне развитым и ориентированным на помощь людям должен быть современный казахстанский полицейский. У Ольги два высших образования, она юрист и психолог. Стремление к саморазвитию - еще одна важная черта, отличающая профессионала. Заслуженная награда станет хорошим стимулом для дальнейшего развития", - отметил он.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства