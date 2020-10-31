Совет по этике рассмотрел езду акима Темиртау на дорогом автомобиле

Караганда. 30 октября. Kazakhstan Today - На заседании Совета по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении акима города Темиртау Кайрата Бегимова по факту нарушения норм служебной этики, передает Kazakhstan Today.

На очередном заседании Совета по этике в онлайн-формате, прошедшем в Карагандинской области, обсудили соблюдение дисциплины госслужащими при рассмотрении обращений граждан, а также разобрали дисциплинарные дела в отношении акима поселка Кушокы Бухаржырауского района, акима Темиртау и руководителя управления по инспекции труда Карагандинской области. Рекомендации даны, а допустившим нарушения вынесены замечания.

Установлено, что в СМИ опубликована информация по использованию им дорогостоящего автомобиля в служебных целях, сообщает еKaraganda

Согласно Этическому кодексу, госслужащие должны быть скромными, а своими действиями и поведением не давать повода для критики со стороны общества.

За нарушение норм служебной этики акиму Карагандинской области рекомендовано наложить на акима Темиртау дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Кроме того, на заседании совета рассмотрено дисциплинарное дело в отношении акима поселка Кушокы Бухаржырауского района Кайрата Кусаинова, тоже по факту нарушения норм служебной этики.

Установлено, что, несмотря на лишение права вождения автотранспортом, он управлял служебной машиной, за что был привлечен к административной ответственности.





Согласно Этическому кодексу, госслужащие не должны допускать совершение проступков и иных правонарушений, за которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. Советом по этике акиму района рекомендовано наложить на своего коллегу дисциплинарное взыскание в виде замечания.

По данным издания, дисциплинарное дело в отношении руководителя управления по инспекции труда Карагандинской области Ирины Любарской касалось факта непринятия мер в отношении лица, допустившего нарушение конституционных прав работников предприятия. Управление несвоевременно приняло меры по возбуждению административного производства, которое постановлением суда прекращено из-за истечения срока привлечения к ответственности. Такое исполнение должностных обязанностей привело к тому, что виновное лицо избежало административной ответственности. За указанные нарушения Советом по этике акиму Карагандинской области тоже рекомендовано наложить на руководителя ведомства дисциплинарное взыскание в виде замечания.





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