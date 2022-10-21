Советнику главы "АЗМК Group" Ахметжану Шардинову исполнилось 75 лет

Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Советник председателя совета директоров "АЗМК Group" Ахметжан Шардинов, под руководством которого Алматинский завод мостовых конструкций превратился в многопрофильный холдинг, отмечает 75-летний юбилей.

За годы независимости АЗМК (главная компания холдинга) заслуженно прославился на все Содружество, поставляя продукцию и в регионы Казахстана, и в соседние государства. Ахметжан Шардинов руководил предприятием более 30 лет.

Сегодня холдинг "АЗМК Group" - это крупная компания, которая ежегодно обеспечивает стабильный рост всех показателей, в том числе доходов в бюджет.

Благодаря успешному развитию холдинг за последние годы смог перечислить государству свыше 5 млрд тенге налога. А собственные средства в модернизацию производства составили 2 млрд тенге.

Деятельность группы компаний сосредоточена на выполнении заказов в рамках государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы жол" как изготовителя и поставщика сборных железобетонных конструкций для строительства мостов, путепроводов, водопропускных труб. К примеру, АЗМК поставляет свою продукцию также зарубежным нефтегазодобывающим компаниям: "Тенгизшевройл", "Аджип ККО", ПФД, "Ренко КАТ", "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." , NCOC и т.д.

В начале двухтысячных Ахметжан Шардинов провел большую созидательную работу по созданию филиалов Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана. Его деятельность в деле укрепления согласия и дружбы народа Казахстана не осталась незамеченной - в 2010 году был назначен распоряжением главы государства заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Кроме того, жители Алматы дважды избирали его депутатом городского маслихата четвертого и пятого созывов.

С 75-летием Ахметжана Шардинова поздравляют коллектив, коллеги, друзья и родные.