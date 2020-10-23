Современный физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Акмолинской области

Кокшетау. 22 октября. Kazakhstan Today - В декабре этого года для жителей района Биржан сала откроется новый спортивный комплекс, передает Kazakhstan Today.

В регионе уделяется огромное внимание расширению спортивной инфраструктуры. Строятся спортивные площадки, стадионы, вводятся в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы. С целью удовлетворения потребности населения в занятиях физической культурой и спортом в нашей стране идет строительство 100 физкультурно-оздоровительных комплексов в соответствии с перечнем, разработанным Министерством культуры и спорта совместно с акиматами регионов", - рассказали в пресс-службе УВП Акмолинской области.

По данному направлению в декабре этого года для жителей района Биржан сала откроется новый спортивный комплекс.

Объект представляет собой двухэтажное здание, в котором расположены универсальный спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом и мини-футболом, зал для занятий борьбой, тренажерный зал и плавательные бассейны.

Подрядчиком проекта выступил ТОО "УК Строй". Строительство объекта стартовало осенью прошлого года. На сегодня работы завершены, объект сдан. Ведется регистрация правоустанавливающих документов", - проинформировал руководитель отдела физической культуры и спорта района Арман Истаев.

В ведомстве отметили, что в области действует порядка 2,5 тысячи спортивных объектов, в 7 районах работают физкультурно-оздоровительные комплексы. В настоящее время новые спортивные комплексы строятся еще в 4 районах.

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