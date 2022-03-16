Союз архитекторов представил новые пути решения проблем и задач архитектурного развития Казахстана

Главным резюмирующим документом всех озвученных на съезде тем стала резолюция, которая охватит существующие проблемы и будет направлена во все уполномоченные органы и ведомственные организации Казахстана.
В документе представлено несколько основных решений:
1. с целью развития будущего поколения архитекторов будет осуществляться процесс формирования кадров из числа Союза архитекторов Казахстана, имеющих большой профессиональный опыт архитектурного проектирования и проявивших творческие способности при подборе на должности главных архитекторов областей, городов и районов;
2. инициирование архитектурных конкурсов для улучшения архитектурного облика городов и сельской местности;
3. проведение активной работы по защите архитектурного наследия во всем Казахстане.
Ранее в нашей стране действовал градостроительный совет. Строительство любого здания, вне зависимости от размера, всегда рассматривалось архитектурной общественностью при Союзе архитекторов Казахстана. Учитывая, что в Союзе много молодых членов, все новые технологии будут под контролем Союза. Нельзя допустить хаотичную и уплотненную застройку, которой недовольны граждане. Мы будем добиваться и опираться на решения и рекомендации градостроительного совета", - отметил президент Союза архитекторов Серик Султангали.
Отмеченные в резолюции действия будут направлены на решение конкретных проблем, которые были сформированы вне работы Союза. Вместе с тем объединение будет работать над повышением статуса архитектурной сферы всей страны.