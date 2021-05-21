Спасший казахстанского младенца турецкий врач получил награду от имени Токаева

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Спасший казахстанского младенца турецкий депутат и врач Реджеп Шекер получил награду от имени президента Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Благодарственное письмо ему вручил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы. Дипломат выразил искреннюю признательность политику, а тот, в свою очередь, пообещал приложить все усилия для расширения сотрудничества между Казахстаном и Турцией, сообщает корреспондент " Хабар 24 ".

Напомним, чудесное спасение нашего маленького соотечественника на борту самолета произошло в марте. Во время полёта из Бишкека в Стамбул у одного из близнецов случился сердечный приступ. К счастью, в этом же самолёте летел личный врач президента Турции. Он сделал ребенку искусственное дыхание и массаж сердца, после чего младенец задышал. Воздушное судно экстренно приземлилось в Анкаре, где ребенка госпитализировали.

Мы поддерживаем связь с семьей малыша. Несколько дней назад даже получили видео. Он подрос и поправился, это очень радует. Этот случай демонстрирует братские и дружеские отношения между нашими странами. Хочу поблагодарить президента Казахстана за оказанное мне внимание", - сказал депутат парламента Турции, врач Реджеп Шекер.

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