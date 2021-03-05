Павлодар. 4 марта. Kazakhstan Today - Спасший выпавшую из окна девочку павлодарец получил премию в миллион тенге, передает Kazakhstan Today.

Мужчина не растерялся и вовремя оказал ребенку помощь, сообщает Pavlodarnews.kz

В октябре 2018 года 41-летний Александр Жумабаев встречал жену с работы. Возле шестиэтажки по улице Катаева, 31 вдруг увидел летящий сверху предмет.

Это оказалась москитная сетка. По инерции поднял голову, вижу - ребенок летит, от меня метра два. Я побежал, чтобы ее схватить, но не успел. Девочка упала в небольшие кусты под окнами дома, возможно, они и смягчили удар", - рассказывал мужчина.

Увидев, что ребенок шевелится, мужчина обрадовался и вспомнил, как когда-то его самого в детстве, неудачно упавшего, откачивал учитель. После искусственного дыхания девочка задышала. Александр Жумабаев вызвал скорую помощь, не отдал ребенка подбежавшей маме, которая хотела отнести девочку домой, боясь, что у малышки поврежден позвоночник. В ожидании врачей держал ребенка на руках – земля была холодная.

К счастью, девочка не получила серьезных повреждений. Пока она находилась в отделении травматологии Детской областной больницы, Александр Жумабаев навещал пострадавшую.

В своем поступке он не видит ничего особенного и уверен, что на его месте так поступил бы каждый.

В этом году павлодарец попал в число 12 лауреатов первой глобальной казахстанской премии ADAM BOL AWARDS.

Пусть страна знает своих настоящих героев в лицо, - уверена дирекция проекта. - Благородные поступки и скромные ежедневные подвиги наших соотечественников доказывают лучше всего, что героями не рождаются, ими становятся".

Вместе с премией в один миллион тенге Александр Жумабаев получил авторскую статуэтку ADAM BOL.

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