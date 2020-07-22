Специальный штаб будет контролировать работодателей Нур-Султана

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Вопросы, связанные с нарушением конституционных прав в части трудовых отношений, будут рассмотрены инспекцией труда, передает Kazakhstan Today.

На брифинге в городском акимате исполняющий обязанности заместителя руководителя управления контроля и качества городской среды Нур-Султана Ерлан Бердалин рассказал об особенностях трудовой деятельности в период проведения мер по профилактике коронавирусной инфекции.

Согласно правилам, заявления на выплату социального пособия в размере 42 500 тенге для наемных работников будут подаваться работодателями самостоятельно. Безусловно, это те организации, деятельность которых попала под ограничительные меры главного санитарного врача. Следует отметить, что данные выплаты предусмотрены из фонда социального страхования, то есть работодатель на это не тратит ни копейки", - сообщил Бердалин.

В целях обеспечения контроля предстоящей работы акимат Нур-Султана создал штаб, в состав которого вошли сотрудники заинтересованных государственных органов.

Безусловно, все вопросы, связанные с нарушением конституционных прав в части трудовых отношений, будут рассмотрены инспекцией труда. Ежедневно в инспекцию обращаются от 20 до 40 человек. Большинство этих вопросов разрешается положительно после проведения разъяснительной беседы с работодателями. В противном случае работник обращается в суд", - отметил Бердалин.

Граждане, столкнувшиеся с нарушением трудовых прав, могут обратиться в городское управление контроля и качества городской среды по адресу: улица Достык, 13.

Хотелось бы обратиться к работодателям. В это непростое для страны время просим с особой ответственностью подойти к вопросу предоставления списков работников, находящихся в отпусках без содержания", - подчеркнул спикер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Министерстве труда и социальной защиты населения утвердили правила по осуществлению социальных выплат в связи со введением ограничительных мер в Казахстане.

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