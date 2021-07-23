В Нур-Султане назвали строительные организации, не имеющие права принимать деньги дольщиков

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - В Нур-Султане составлен список строительных организаций, которым запрещено заключать договоры с дольщиками и принимать от них деньги на начальной стадии строительства, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Все сделки, заключенные в нижеперечисленных многоквартирных жилых комплексах, согласно действующему законодательству, а именно: договор предварительного бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования - считаются недействительными", - сообщили в столичном акимате.

Нарушителям запрета грозит ответственность, вплоть до уголовной.

Акимат просит жителей столицы быть предельно внимательными к своим сбережениям при покупке квартир без официальных документов. По возникшим вопросам можно обратиться в ГУ "Управление контроля и качества городской среды" по адресу: Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбитшилик, 8. Информацию также можно получить по телефону: 8 (7172)–55-04-28, 55-04-30".

С полным списком компаний можно ознакомиться здесь.

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