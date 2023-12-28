27.12.2023, 15:45 49036
Справка с места учебы теперь доступна в мобильном приложении
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Справка с места учебы стала доступна в мобильном приложении Egov Mobile, сообщили в Министерстве просвещения Казахстана.
В Казахстане внедрили новый цифровой документ "Сведения об образовании" в мобильном приложении Egov Mobile. Воспользоваться ими можно электронно, имея при себе смартфон с установленным приложением Egov Mobile.
Вся информация доступна в разделе "Семья" в цифровых документах Egov Mobile. В нем отображены сведения об образовании, подтверждающие факт обучения в детском саду, в школе и колледже.
В сведениях об образовании отображается ФИО, ИИН, дата рождения, данные об организации образования, возрастная группа и наименование группы для детского сада, класс и литера для школы и код группы для колледжа. Родителям теперь нет необходимости получать в бумажном виде справку с места учебы, достаточно предъявить сведения из приложения Egov Mobile аналогично удостоверению личности", - отметил вице-министр просвещения Айбат Ильясов.
Теперь исключается истребование и получение справок с места обучения в бумажном виде. Кроме того, цифровые сведения об образовании ребенка могут понадобиться родителям при получении школьных транспортных карт и других услуг.
Ранее глава Минцифры РК предложил штрафовать за требование бумажных справок.
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28.12.2023, 19:20 1876
В ВКО сельчане раскритиковали установленную акиматом елку и нарядили свою
Фото: YK-news.kz
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Усть-Каменогорск. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Новой Бухтармы раскритиковали новогоднюю елку, установленную в центре поселка, и решили нарядить свою, сообщает YK-news.kz.
Новогодняя елка в центре поселка представляла собой каркас, украшенный мишурой и гирляндами. Средства из бюджета на эти цели не выделялись.
Жители взяли инициативу в свои руки. В чате поселка объявили сбор средств на елочные украшения. За сутки новобухтарминцам удалось собрать 150 тысяч тенге. Украсить решили ель возле Дома культуры.
Закупили 300 метров гирлянды, украшения. Парни, которые на цементном заводе работают, елку три дня наряжали. Осталось гирлянду развесить, когда она придет из Алматы", - рассказала местная жительница Татьяна.
28.12.2023, 15:20 10376
Риск транспортного коллапса увеличивается с ростом населения мегаполисов - депутат
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Бибигуль Жексенбай в своем депутатском запросе подняла проблему дефицита и безопасности общественного транспорта, автомобильных пробок на фоне роста населения мегаполисов.
Но в Казахстане ежегодно в результате ДТП погибают около двух тысяч человек. Среди них за последние пять лет - более 1,1 тысячи детей. За 10 месяцев 2023 года зарегистрировали более 11 тысяч ДТП. Это самый высокий показатель среди стран Центральной Азии. На прошлой неделе в результате нападения на водителя автобуса в Алматы произошло ДТП. В результате погибли стоявшие на остановке трое человек, среди них родители четверых детей, педагоги. Эта трагедия обнажила ряд проблем мегаполисов, которые не находят решения", - цитирует сенатора Zakon.kz.
Основная причина, по ее словам, заключается в том, что на обесточенном транспорте не рассматриваются вопросы обеспечения безопасности. А остановки расположены в опасных участках - рядом с местами большого скопления машин.
Значительная часть населения крупных городов проживает на окраинах, в пригородах, где остро стоит проблема дефицита мест в школах и детских садах. Люди вынуждены пользоваться общественным транспортом и личным авто, чтобы добраться до места работы, школы или детского сада. Отсюда проблемы пробок", - сказала Бибигуль Жексенбай.
Она сообщила, что сегодня в Казахстане насчитывается 5 млн 216 тысяч транспортных средств, из них 80% - легковые, 9,9% - грузовые авто и только 2,1% - автобусы.
Необходимо активнее проводить исследования и экспертизы, а также строго контролировать равномерное размещение объектов торговли, услуг и отдыха в центрах и на окраинах городов с быстро растущим населением. Важно внедрить систему автоматического управления и "умные" светофоры из единого центра управления городским движением. Необходимо увеличить количество маршрутов, единиц общественного транспорта, количество специальных полос для них. Повышение качества и безопасности общественного транспорта тоже является первостепенной задачей", - приводит слова депутата inform.kz.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Минувшим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах.
Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
28.12.2023, 14:13 12671
Более тысячи нарушений в строительстве выявлено с начала года в Алматы
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Алматы. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы озвучили список строительных компаний, лишенных лицензии.
Как рассказали в акимате мегаполиса, в рамках проведенных внеплановых проверок за текущий год управлением градостроительного контроля Алматы выявлено 1140 нарушений и выдано 634 предписания на устранение допущенных нарушений.
За некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ привлечены к ответственности 68 организаций, а за ненадлежащий контроль - 8 организаций технадзора и 25 экспертов технадзора с приостановлением аттестата сроком на 6 месяцев", - проинформировали в пресс-службе акимата.
Лишены строительных лицензий 8 компаний:
• ТОО "АРТЕМИДА ЛТД";
• ТОО "ТриА Холдинг";
• ТОО "Ремстрой";
• ТОО "ABM Building" (подвид лицензии);
• ТОО "Debo Stroy" (подвид лицензии);
• ТОО "ЕДІЛ-СТРОЙ СЕРВИС" (подвид лицензии);
• ТОО "Корпорация Ак Ордасы" (подвид лицензии);
• ТОО "DP ENGINEERING GROUP" (подвид лицензии).
По компаниям, лишенным подвида, управлением внесен протест для полного лишения их лицензий", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Аким мегаполиса Ерболат Досаев в ходе заседания правительства в декабре прошлого года сообщил, что Алматы сталкивается с превышением нагрузки на инженерные сети из-за системных ошибок в проектировании и строительстве.
Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
28.12.2023, 13:23 14486
В Павлодарской области особенные дети получили просроченные конфеты на Новый год
Руководитель отдела образования Аксу извинился перед родителями
Фото: instagram/akimat__astana
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Павлодар. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Аксу Павлодарской области особенные дети получили просроченные конфеты на Новый год.
Как сообщает Pavlodarnews.kz, каждый год в Аксу в честь Нового года проводят утренники для особенных детей. В этом году подарки, врученные детям одним из местных предприятий, вызвали возмущение у родителей. Они жаловались на твердость конфет и подозрительный запах. По срокам годности сладости оказались просроченными.
Подчеркивается, что руководитель отдела образования Аксу Кайрат Смагулов извинился перед родителями.
Восемь лет заводы дарят подарки нашим особенным деткам, и ни разу подобных случаев не было. Это моя вина, что не проверил подарки на сроки. Я и не думал, что с этим будут проблемы (...) Подарки привезли накануне утренника. И только после жалоб я заметил, что места сроков годности заклеены новыми марками", - заявил Кайрат Смагулов.
По его словам, подарки заменят в ближайшие два дня.
Ранее президент Казахстана акцентировал внимание на решении проблем людей с инвалидностью. В частности, он указал на необходимость проактивной работы с такими категориями, как многодетные матери, матери-одиночки, матери, воспитывающие детей-инвалидов, а также на обеспечение строгого контроля над соблюдением их прав и интересов в рамках законодательства.
28.12.2023, 11:07 19226
Ювелирные изделия Сакской эпохи изъяли у жителя Семея
Фото: КНБ РК
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Семей. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Комитета национальной безопасности по области Абай при координации органов прокуратуры задержан житель Семея, подозреваемый в незаконном обороте драгоценных изделий, представляющих историческую ценность. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.
При обыске изъяты четыре золотых украшения общим весом 79 граммов, относящиеся к Сакскому периоду и выполненные в зверином стиле. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 193 Уголовного кодекса (Хищение предметов, имеющих особую ценность), назначен ряд экспертиз", - проинформировали в ведомстве.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в КНБ.
28.12.2023, 08:20 24071
В МВД рассказали подробности по делу главы фонда "НеМолчи"
Фото: Polisia.kz
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодня департаментами полиции города Алматы, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей в отношении гражданки Динары Смаиловой (Дины Тансари) возбуждены и расследуются шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе два дела по мошенничеству, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Досудебным расследованием установлено, что Смаилова, являясь руководителем фонда "НеМолчиKZ", позиционирует себя общественным деятелем, правозащитником и борцом с насилием в отношении женщин и детей. Свою деятельность широко освещает в социальных сетях. Однако многие публикации Смаиловой не соответствуют действительности, поскольку не подтверждены проведенными расследованиями и повлекли обоснованные жалобы отдельных граждан, чьи права были нарушены ее ложными постами. Как показало расследование и проведенные судебные экспертизы, глава фонда "НеМолчиKZ" писала публикации с обвинительным уклоном, основываясь исключительно на своем субъективном мнении", - сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД Самат Аисов.
По его данным, с 2021 года Смаилова, находясь за пределами Казахстана, на своих страницах в соцсетях объявляла сбор денежных средств якобы для оказания помощи жертвам насилия.
В рамках уголовного дела по мошенничеству, расследуемого департаментом полиции Восточно-Казахстанской области, установлено, что в апреле текущего года Смаилова опубликовала ложные сведения о совершенном суициде несовершеннолетней девушкой в Усть-Каменогорске. Затем опубликовала посты с соболезнованиями семье погибшей и недоверием к опровержениям полиции. Утверждала, что все-таки попытка суицида была и девушка находится больнице. Однако все эти публикации оказались ложными, так как в действительности суицида не было, уголовное дело по факту хулиганства, в котором пострадала несовершеннолетняя, направлено в суд. Несмотря на это, Смаилова объявила сбор денежных средств для адвоката потерпевшей и за время судебного процесса собрала более 20 млн тенге, из которых лишь небольшая часть была оплачена на командировочные расходы. Однако на суде стало известно, что услуги адвоката были оплачены самой потерпевшей стороной, что вызвало возмущение защитников подсудимых, выразивших недовольство предъявленным иском и обратившихся с заявлением", - сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД.
Он отметил, что еще одно уголовное дело по мошенничеству возбуждено департаментом полиции Алматинской области по факту сбора денежных средств якобы для оказания помощи несовершеннолетней жертве насилия.
В данном случае Смаилова, введя общественность в заблуждение, опубликовала ложный пост о насилии в одной семье, попросив своих подписчиков перечислить деньги на карточку Каspi своего супруга, указав реквизиты. Проведенным расследованием факт насилия не подтвердился. Но согласно банковским сведениям за указанное время Смаилова опять же успела собрать несколько миллионов тенге. Вместе с тем анализом банковских сведений, полученных с санкции суда, установлено, что Смаилова в нарушение требовании закона "О некоммерческих организациях", которым регулируется финансовая деятельность фонда, деньги от перечислений получала на личную карточку своего супруга, более того, не имея права на распоряжение в личных целях, тратила их на свои нужды, находясь за рубежом", - сообщил представитель МВД.
Самат Аисов проинформировал, что с учетом добытых доказательств органом следствия деяния Смаиловой заочно квалифицированы по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса и 27 декабря она объявлена в розыск. Досудебное расследование продолжается.
27.12.2023, 16:29 47206
В Казахстане растет число лиц с психологическими расстройствами - депутат
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Казахстана Айна Мусралимова в своем депутатском запросе подняла проблему роста числа казахстанцев, страдающих от психологических расстройств, и предложила принять закон о психологической помощи, передает корреспондент агентства.
По словам депутата, на сегодняшний день в стране нет законодательно-правового регулирования и единой системы по обеспечению психологической помощи населению. Нет общей статистики, представляющей целостную ситуацию.
Рост количества лиц с психическими и поведенческими расстройствами, лиц, которым впервые в жизни поставили такой диагноз, суицидов, разводов, случаев всякого рода насилия - это все показатели психологического нездоровья и неблагополучия населения", - подчеркнула Айна Мусралимова.
Она обратила внимание, что, несмотря на проводимую работу по подготовке кадров в этой сфере, ощущается их острая нехватка. Граждане не защищены от услуг псевдопсихологов и шарлатанов.
Сегодня служба психологов должна быть в каждой отрасли: на крупном производстве, службе ЧС, в системе МВД, Минобороны и др. Должны быть частные услуги населению", - считает парламентарий.
По ее мнению, в стране необходимо принять закон о психологической помощи и этический кодекс психолога. Также важно решить вопрос подготовки и переподготовки профессиональных кадров для разных сфер деятельности, утвердить профессиональный стандарт, обязательные ставки психологов в целом ряде сфер и организаций, лицензирование этой деятельности.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за последний год количество самоубийств среди подростков выросло почти на треть.
27.12.2023, 11:14 56141
Опрос КТ: До 70% семейного бюджета казахстанцы тратят на продукты и оплату комуслуг Эксклюзив КТ
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов ответили, что тратят на продукты питания и оплату коммунальных услуг от 50% до 70% семейного бюджета, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату коммунальных услуг?"
24% участников опроса ответили: "Более 80%"; 55% выбрали ответ: "От 50% до 70%"; 13% - "От 30% до 50%"; 4% - "Менее 30%"; 1% участников опроса выбрали ответ: "Мы не тратимся на еду и коммуналку"; 3% - "Мне все равно".
Напомним, в Казахстане годовая инфляция по итогам ноября составила 10,3%. При этом наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки, жилищные услуги, одежда и обувь.
Цены на продовольственные товары за год выросли на 9,2%, непродовольственные товары - на 9,9%, платные услуги - на 12%".
Услуги ЖКХ за год подорожали на 13,2%, а их вклад в инфляцию составил 1,9 процентного пункта.
В ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем прошлого года центральное отопление стало дороже на 25,6% и внесло вклад в годовую инфляцию в 0,3 п.п., электроэнергия - в 0,4 п.п., услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений - в 0,2 процентного пункта.
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