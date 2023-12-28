Справка с места учебы теперь доступна в мобильном приложении

Теперь исключается истребование и получение справок с места обучения в бумажном виде

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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Справка с места учебы стала доступна в мобильном приложении Egov Mobile, - Справка с места учебы стала доступна в мобильном приложении Egov Mobile, сообщили в Министерстве просвещения Казахстана.





В Казахстане внедрили новый цифровой документ "Сведения об образовании" в мобильном приложении Egov Mobile. Воспользоваться ими можно электронно, имея при себе смартфон с установленным приложением Egov Mobile.





Вся информация доступна в разделе "Семья" в цифровых документах Egov Mobile. В нем отображены сведения об образовании, подтверждающие факт обучения в детском саду, в школе и колледже.





В сведениях об образовании отображается ФИО, ИИН, дата рождения, данные об организации образования, возрастная группа и наименование группы для детского сада, класс и литера для школы и код группы для колледжа. Родителям теперь нет необходимости получать в бумажном виде справку с места учебы, достаточно предъявить сведения из приложения Egov Mobile аналогично удостоверению личности", - отметил вице-министр просвещения Айбат Ильясов.





Теперь исключается истребование и получение справок с места обучения в бумажном виде. Кроме того, цифровые сведения об образовании ребенка могут понадобиться родителям при получении школьных транспортных карт и других услуг.



