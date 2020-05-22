Сразу 12 чиновников осудили за коррупцию в Казахстане

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Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - За истекшую неделю суды вынесли в отношении чиновников-коррупционеров 11 приговоров, передает Kazakhstan Today.

Осуждено 12 должностных лиц государственных органов различных уровней и сфер", - сообщает пресс-служба Антикоррупционного ведомства.

главный специалист аппарата государственно-правового отдела аппарата акима Жетысуского района города Алматы Оразов приговорен к штрафу в сумме В частности, приговором Жетысуского районного суда №2 города Алматы за неоднократное получение взяток (в период с 28 марта по 8 апреля 2020 года) в общей сумме 380 000 тенге от жителей города Алматы за беспрепятственный проход и выход через блокпост,приговорен к штрафу в сумме 13 млн 300 тыс. тенге , с пожизненным лишением занимать должности на государственной службе.

Приговором военного суда Актюбинского гарнизона начальник РГУ "Департамент по делам обороны Западно-Казахстанской области Министерства обороны РК" полковник Есенов М.В. признан виновным в получении взятки в сумме 200 тыс. тенге от подчиненного за продвижение и покровительство по службе. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, на сумму 6 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, а также с лишением воинского звания "полковник".

В ведомстве также отметили высокий уровень подверженности к коррупционным рискам органов внутренних дел, где коррупция носит системный характер.

За 4 месяца текущего года в производстве антикоррупционной службы находилось 227 досудебных расследований в отношении сотрудников органов внутренних дел, 92 из которых окончены производством, 90 из них направлены в суд, на сегодняшний день уже осуждено 24 сотрудника органов внутренних дел. Сумма ущерба в данной сфере составила более 43 млн тенге, более 27 млн тенге из которых уже возмещено", - сообщили в пресс-службе.

По ее информации, только за истекшую неделю состоялось 4 приговора в отношении сотрудников органов внутренних дел.

В частности, приговором Актауского городского суда начальник отдела пробационной службы Мунайлинского района ДУИС по Мангистауской области Елешов А.Р. признан виновным в получении взятки (60 тыс. у осужденного) за общее покровительство осужденного при осуществлении пробационного контроля. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 200 тыс. тенге, с пожизненным лишением права занимать определенные должности на государственной службе.

Приговором Уральского городского суда к штрафу в сумме 1750 тыс. тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и специального звания "капитан полиции" осужден инспектор группы по контролю гражданского и служебного оружия управления полиции Уральска ДП ЗКО Мурзаканов А.Д. Он подозревался в получении взятки в сумме 70 000 тенге за ускоренную выдачу разрешения на ношение и хранение охотничьего ружья.

Приговором суда №2 Костаная госавтоинспектор группы дорожно-транспортной инспекции Костанайского РОП ДП Костанайской области старший лейтенант Мирамов У.А. за взятку приговорен к штрафу в 600 тыс. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Он подозревался в получении взятки за не привлечение к административной ответственности.

Приговором Ауэзовского районного суда города Алматы к штрафу в сумме 475 тыс. тенге, с лишением специального звания "старшего лейтенанта гражданской защиты" и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе приговорен старший инженер отдела по чрезвычайным ситуациям Ауэзовского района департамента по чрезвычайным ситуациям по городу Алматы Бекболатов Е.Б.

Он подозревался в получении взятки (в сумме 19 000 тенге) за ненаправление собранных им материалов в органы внутренних дел для привлечения супругов к административной ответственности по факту ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию ребенка, которое могло послужить основанием для лишения родительских прав", - уточнили в пресс-службе.

За хищения и взяточничество в сфере образования осуждено два должностных лица.

В частности, приговором районного суда №2 района Байконур Нур-Султана к 3 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе осуждена директор КГУ "Школа-гимназия №31" акимата Нур-Султана Самсонова И.К., которая получила от представителя ТОО "Устаз" Самойлюк А.В. взятку в сумме 742 000 тенге (10% ежемесячного бюджетного финансирования) за невмешательство в предпринимательскую деятельность (услуги школьного питания).

Приговором Глубоковского районного суда ВКО главный бухгалтер КГУ "Средняя школа прапорщиков" Конурбаева М. и бухгалтер указанной школы Скоробогатова Д. приговорены к четырем годам ограничения свободы за хищение бюджетных средств в крупном размере с использованием своего служебного положения.

Приговором Медеуского районного суда №2 города Алматы с пожизненным лишением занимать должности на государственной службе, к штрафу в сумму 16 200 тыс. тенге приговорен ведущий специалист РГУ "Инспекция транспортного контроля по городу Алматы" Еланов Н.С., который неоднократно получил взятки в общей сумме 270 тыс. тенге от грузоперевозчика города Алматы Худайбергенова А. Взятки даны за общее покровительство, выраженное в беспрепятственном передвижении его грузовых автомашин по территории города Алматы в декабре 2019 года и январе 2020 года.

Приговором Медеуского районного суда Алматы к году ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе осужден главный специалист отдела мониторинга и управления зеленым фондом управления зеленой экономики Алматы Абілкалым А.М., который подозревался в получении путем злоупотребления должностными полномочиями денег в сумме 400 тыс. тенге, за оказание содействия в вырубке деревьев.

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