Чиновники районного акимата Алматы оштрафованы на 4 и 13 млн тенге за получение взяток за проезд через блокпосты

Алматы. 14 мая. Kazakhstan Today - В Алматы осуждены сотрудники акимата Жетысуского района, проводившие людей через блокпосты во время ЧП, передает Kazakhstan Today.

Сегодня районный суд №2 Жетысуского района города Алматы вынес обвинительный приговор в отношении главных специалистов аппарата акима Жетысуского района К. Аденова и С. Оразова. Оба признаны виновными в неоднократном получении взяток. Им назначена мера наказания в виде штрафа в размере 4 077 500 тенге и 13 300 000 тенге, соответственно. Кроме того, суд пожизненно запретил им занимать должности на государственной службе", - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

Кроме того, этим же приговором признан виновным в посредничестве во взяточничестве гражданин В. Уджур. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 430 000 тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства