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В Алматы сотрудники районного акимата за взятки пропускали жителей через блокпосты

16.04.2020, 12:15 7885
В Алматы сотрудники районного акимата за взятки пропускали жителей через блокпосты
Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Антикоррупционной службе рассказали о новых фактах коррупции, выявляемых в Казахстане в условиях действия режима чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан указом президента Республики Казахстан с 15 марта текущего года в стране введено чрезвычайное положение. Однако некоторые должностные лица, призванные обеспечивать правопорядок, жизнедеятельность и безопасность граждан в условиях чрезвычайного положения, используют введенное положение в своих корыстных целях и прибегают к новым формам совершения коррупционных преступлений. Антикоррупционная служба ориентирована на выявление, пресечение и предотвращение подобных фактов коррупции", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
В частности, департаментом антикоррупционной службы по городу Алматы начато досудебное расследование в отношении двух главных специалистов аппарата акима Жетысуского района.
 

Они подозреваются в том, что в условиях чрезвычайного положения и установленного карантинного режима во время дежурства на блокпосту, расположенном в Жетысуском районе, неоднократно на системной основе получали взятки в размере 280 тыс. тенге (через карту Каспи Голд) за беспрепятственный выезд и въезд в город от жителей города Алматы. С санкции суда подозреваемые взяты под стражу. Также изобличен руководитель РГУ "Инспекция транспортного контроля Комитета МИИР РК по Алматы", который в условиях чрезвычайного положения получил взятку в сумме 330 тыс. тенге, за беспрепятственное передвижение 10 грузовых машин предприятия по территории Алматы. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС", - рассказали в пресс-службе.

 
Также сообщается о фактах воспрепятствования предпринимательской деятельности, связанной с обеспечением населения товарами народного потребления.
 
В частности, по ВКО изобличен ряд должностных лиц таможенных органов департамента государственных доходов Восточно-Казахстанской области, которые по предварительному сговору, неоднократно, на системной основе получали взятки от предпринимателей за беспрепятственное перемещение товаров народного потребления через контрольно-пропускной пункт.
 

По другому делу изобличен главный специалист ГУ "Отдел предпринимательства Семея", который в условиях чрезвычайного положения получил взятку в сумме 25 тыс. тенге, за выдачу 5 специальных пропусков на транспортные средства для передвижения по городу без ограничения", - рассказали в ведомстве.

 
В Антикоррупционной службе отметили, что совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения признается обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание.

Напомним, Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. Ранее сообщалось, что ни одно из сообщений в соцсетях о возможности пересечения границы Алматы за плату не подтвердилось.

 

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