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В Алматы снова расширили список лиц, которым разрешено проезжать через блокпосты

06.04.2020, 17:55 13744
В Алматы снова расширили список лиц, которым разрешено проезжать через блокпосты
Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - Людей, сопровождающих больных на операции, включили в список лиц, которым разрешен выезд/въезд из/в Алматы через блокпосты, передает Kazakhstan Today.
 
Оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате города Алматы принял решение разрешить передвижение гражданам, сопровождающим лиц, направленным из/в Алматы на оперативное лечение и не имеющие возможности по состоянию здоровья передвигаться самостоятельно. 
 

Передвижение разрешается только одному сопровождающему на одном автомобиле, по письменному направлению медицинского учреждения", - подчеркнули в штабе.

 
Отмечается, что данные меры позволят своевременно оказывать услуги по лечению хронических заболеваний, проведению плановых операций.
 
Ранее проезжать через блокпосты разрешили сотрудникам и транспорту правоохранительных и специальных органов других регионов РК (ДКНБ, прокуратура, ДЭР, ДГД, Антикоррупционная служба, СГО РК, ДП, Национальная гвардия, МО, ДЧС), направляющимся из/в Алматы по служебной необходимости.
 

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