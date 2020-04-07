В Алматы снова расширили список лиц, которым разрешено проезжать через блокпосты

Оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате города Алматы принял решение разрешить передвижение гражданам, сопровождающим лиц, направленным из/в Алматы на оперативное лечение и не имеющие возможности по состоянию здоровья передвигаться самостоятельно.
Передвижение разрешается только одному сопровождающему на одном автомобиле, по письменному направлению медицинского учреждения", - подчеркнули в штабе.
Отмечается, что данные меры позволят своевременно оказывать услуги по лечению хронических заболеваний, проведению плановых операций.
Ранее проезжать через блокпосты разрешили сотрудникам и транспорту правоохранительных и специальных органов других регионов РК (ДКНБ, прокуратура, ДЭР, ДГД, Антикоррупционная служба, СГО РК, ДП, Национальная гвардия, МО, ДЧС), направляющимся из/в Алматы по служебной необходимости.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства