В Алматы снова расширили список лиц, которым разрешено проезжать через блокпосты

Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - Людей, сопровождающих больных на операции, включили в список лиц, которым разрешен выезд/въезд из/в Алматы через блокпосты, передает Kazakhstan Today.

Оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате города Алматы принял решение разрешить передвижение гражданам, сопровождающим лиц, направленным из/в Алматы на оперативное лечение и не имеющие возможности по состоянию здоровья передвигаться самостоятельно.

Передвижение разрешается только одному сопровождающему на одном автомобиле, по письменному направлению медицинского учреждения", - подчеркнули в штабе.

Отмечается, что данные меры позволят своевременно оказывать услуги по лечению хронических заболеваний, проведению плановых операций.

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